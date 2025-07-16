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عربي-دولي

دولتان أوروبيتان تعتزمان تصميم صواريخ يزيد مداها على ألفي كيلومتر

Lebanon 24
16-07-2025 | 23:19
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أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بريطانيا وألمانيا ستعملان على تصميم صواريخ جديدة سيزيد مداها على ألفي كيلومتر.
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وجاء في بيان صادر عن مكتب ستارمر عشية زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس للندن، يوم الخميس، أن "الزعيمين يعتزمان التعهد بتطوير قدرات جديدة للضربة العالية الدقة خلال العقد المقبل".

وأضاف البيان أن "التطوير السريع سيضمن أمن سكان بريطانيا وسيعزز قدرات الردع للناتو، وسيعزز كذلك القطاع الدفاعي لبريطانيا وأوروبا بفضل الاستثمارات في الصناعة".
 
وأشار البيان إلى أن مدى الصاروخ الجديد سيبلغ أكثر من ألفي كيلومتر، وستكون هذه "من أكثر الأنظمة تقدما التي تعتزم بريطانيا تطويرها في أي وقت".

ومن المقرر أن توقع بريطانيا وألمانيا خلال زيارة ميرتس على معاهدة الصداقة والتعاون، التي ستشمل مجالات الأمن والاقتصاد والهجرة والبنية التحتية. بحيث تكون تطويرا لاتفاقية الشراكة الدفاعية المعمقة التي تم توقيعها في لندن في 23 تشرين الأول عام 2024. (روسيا اليوم) 
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