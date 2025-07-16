28
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
15
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
داخل شحنة موز.. ضبط مخدرات قيمتها 153 مليون دولار!
Lebanon 24
16-07-2025
|
23:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت
روسيا
أمس الأربعاء ضبط 820 كيلوغراما من الكوكايين مخبأة تحت شحنة موز، واصفة إياها بأكبر عملية ضبط للمخدرات من أميركا اللاتينية هذا العام.
Advertisement
وذكرت صحيفة "إزفستيا" الروسية أن عمليات تهريب الكوكايين إلى روسيا زادت بشكل كبير خلال العامين الماضيين.
وأضافت الصحيفة أن تجار المخدرات يتطلعون بشكل متزايد إلى البلاد كمركز عبور، ويعود ذلك جزئيا إلى أن الوصول إلى ميناء أوديسا الأوكراني بات غير ممكن بسبب الحرب مع روسيا.
وأعلنت دائرة
الجمارك
الروسية التي تحركت بالتعاون مع
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
، العثور على مخدرات بقيمة "أكثر من 12 مليار روبل (153 مليون دولار)" مخبأة في حاويات موز.
وأضافت أن عبوات الكوكايين - المخبأة في قوالب تحمل علامة تجارية فرنسية فاخرة للأزياء - عُثر عليها في "تجويف مخفي" تحت الموز.
ونفذت العملية بعد تلقي بلاغ من "زملاء أجانب بشأن نيّة جماعة إجرامية من أميركا الجنوبية تنظيم قناة لتهريب الكوكايين إلى روسيا".
وأشارت دائرة الجمارك إلى فتح تحقيق في قضية تهريب مخدرات على نطاق واسع، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى في روسيا إلى السجن
مدى الحياة
.(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
رئيس الأرجنتين يتوّجه إلى إسرائيل لتسلم جائزة قيمتها مليون دولار
Lebanon 24
رئيس الأرجنتين يتوّجه إلى إسرائيل لتسلم جائزة قيمتها مليون دولار
17/07/2025 09:39:11
17/07/2025 09:39:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمن السوري يحبط محاولة تهريب شحنة مخدرات كانت متجهة للسعودية عبر معبر نصيب الحدودي
Lebanon 24
الأمن السوري يحبط محاولة تهريب شحنة مخدرات كانت متجهة للسعودية عبر معبر نصيب الحدودي
17/07/2025 09:39:11
17/07/2025 09:39:11
Lebanon 24
Lebanon 24
البنتاغون: وزارة الخارجية توافق على بيع ذخائر لإسرائيل قيمتها 510 ملايين دولار
Lebanon 24
البنتاغون: وزارة الخارجية توافق على بيع ذخائر لإسرائيل قيمتها 510 ملايين دولار
17/07/2025 09:39:11
17/07/2025 09:39:11
Lebanon 24
Lebanon 24
البنتاغون: وزارة الخارجية توافق على بيع ذخائر لإسرائيل قيمتها 510 ملايين دولار
Lebanon 24
البنتاغون: وزارة الخارجية توافق على بيع ذخائر لإسرائيل قيمتها 510 ملايين دولار
17/07/2025 09:39:11
17/07/2025 09:39:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
تابع
قد يعجبك أيضاً
كان على متنها 260 شخصا.. تسجيل يكشف عن خطأ قاتل ارتكبه قبطان الطائرة الهندية
Lebanon 24
كان على متنها 260 شخصا.. تسجيل يكشف عن خطأ قاتل ارتكبه قبطان الطائرة الهندية
02:25 | 2025-07-17
17/07/2025 02:25:49
Lebanon 24
Lebanon 24
محاولات عبور الدروز الإسرائيليين إلى سوريا توقفت.. هذا ما أعلنته الإذاعة الاسرائيلية
Lebanon 24
محاولات عبور الدروز الإسرائيليين إلى سوريا توقفت.. هذا ما أعلنته الإذاعة الاسرائيلية
02:18 | 2025-07-17
17/07/2025 02:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
جراء الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية.. وفاة شخص وإجلاء أكثر من 100
Lebanon 24
جراء الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية.. وفاة شخص وإجلاء أكثر من 100
02:15 | 2025-07-17
17/07/2025 02:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يبدي رغبته في استقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي
Lebanon 24
ترامب يبدي رغبته في استقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي
02:11 | 2025-07-17
17/07/2025 02:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 122 مسيرة أوكرانية غربي البلاد
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 122 مسيرة أوكرانية غربي البلاد
01:30 | 2025-07-17
17/07/2025 01:30:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة مالية عن "دولار لبنان".. رقمٌ يكشفها
Lebanon 24
مفاجأة مالية عن "دولار لبنان".. رقمٌ يكشفها
15:03 | 2025-07-16
16/07/2025 03:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة تنتشر بين طلاب "الترمينال" وتثير جدلاً بين الأهالي
Lebanon 24
ظاهرة تنتشر بين طلاب "الترمينال" وتثير جدلاً بين الأهالي
14:43 | 2025-07-16
16/07/2025 02:43:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك تنبأ بأحداث السويداء.. شاهدوا ما قاله
Lebanon 24
ميشال حايك تنبأ بأحداث السويداء.. شاهدوا ما قاله
14:14 | 2025-07-16
16/07/2025 02:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أعلن عن إطلاق "جيش التوحيد"... ماذا قال وئام وهاب قبل قليل؟
Lebanon 24
بعدما أعلن عن إطلاق "جيش التوحيد"... ماذا قال وئام وهاب قبل قليل؟
05:28 | 2025-07-16
16/07/2025 05:28:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريوهات المعركة في السويداء
Lebanon 24
سيناريوهات المعركة في السويداء
10:30 | 2025-07-16
16/07/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:25 | 2025-07-17
كان على متنها 260 شخصا.. تسجيل يكشف عن خطأ قاتل ارتكبه قبطان الطائرة الهندية
02:18 | 2025-07-17
محاولات عبور الدروز الإسرائيليين إلى سوريا توقفت.. هذا ما أعلنته الإذاعة الاسرائيلية
02:15 | 2025-07-17
جراء الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية.. وفاة شخص وإجلاء أكثر من 100
02:11 | 2025-07-17
ترامب يبدي رغبته في استقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي
01:30 | 2025-07-17
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 122 مسيرة أوكرانية غربي البلاد
01:22 | 2025-07-17
واشنطن والمنامة وقعتا بالأحرف الأولى اتفاقا حول النووي المدني
فيديو
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
02:19 | 2025-07-17
17/07/2025 09:39:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
02:20 | 2025-07-16
17/07/2025 09:39:11
Lebanon 24
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
17/07/2025 09:39:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24