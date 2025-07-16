مجلس الأمن يعقد اليوم اجتماعا طارئا بشأن القصف الإسرائيلي على سوريا

بشأن القصف الإسرائيلي
على سوريا
، يعقد مجلس الأمن الدولي
، اليوم الخميس، اجتماعاً طارئاً.
وأكد الممثل الدائم
لباكستان عاصم افتخار أحمد، الذي ترأس بلاده الدورة
الحالية لمجلس الأمن، أن الاجتماع سيعقد الخميس في الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك
.
وكانت سوريا قد دعت أمس الأربعاء مجلس الأمن الدولي
إلى الانعقاد في أقرب وقت ممكن "لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية
"، بحسب رسالة وجهها مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك
إلى رئيس مجلس الأمن
.
وقال الضحاك في رسالته إن سوريا "تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي" و"لا تقبل أي مبرر" من إسرائيل
بشأنه.
وأشار مندوب سوريا في رسالته إلى أن ما حدث هو "استمرار للسياسة العدوانية التي انتهجتها إسرائيل في الأشهر القليلة الماضية، وخلال هذه الفترة، دأبت إسرائيل على انتهاك اتفاقية فصل القوات لعام 1974، وإدخال قواتها إلى المنطقة العازلة، وانتهاك سيادة سوريا، والاعتداء على مواطنيها، وبناء قواعد عسكرية غير شرعية على أراضيها".
وقال الضحاك إن سوريا تطالب مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بـ"إدانة غير مشروطة للعدوان الإسرائيلي" وبـ"إجبار القوات الإسرائيلية
على مغادرة الأراضي السورية".
يأتي هذا بينما شنّت إسرائيل، أمس الأربعاء، عدة غارات جوية على دمشق
، بالإضافة لدرعا والسويداء.(العربية)