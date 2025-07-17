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عربي-دولي
فرنسا تستعرض دبابة "لوكلير" المطوّرة.. هذه ميزاتها
Lebanon 24
17-07-2025
|
00:09
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استعرضت
فرنسا
خلال العروض العسكرية التي أجرتها للاحتفال بعيدها الوطني دبابة Leclerc XLR التي تعتبر نسخة مطورة عن دبابات "لوكلير" الشهيرة.
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من أكثر ما يميز Leclerc XLR عن دبابات "لوكلير" السابقة هو حصولها على وحدة التحكم Scorpion (SICS) التي تحولها إلى عنصر متكامل ضمن منظومة قتالية شبكية، إذ تسمح هذه الوحدة للدبابة بالاتصال وتبادل البيانات بشكل فوري مع مركبات
الاستطلاع
Jaguar EBRC وناقلات الجند المدرعة Griffon VBMR.
حصلت الدبابة الجديدة على دروع معززة مع حماية مُحسّنة ضد الألغام والعبوات الناسفة المرتجلة، بالإضافة إلى نظام Barage للحرب الإلكترونية لمواجهة الطائرات بدون طيار، وزودت بمدفع مع سبطانة ملساء من عيار 120 ملم مزود بنظام تحكم رقمي لزيادة دقة إصابة الأهداف.
وجهّزت أيضا ببرج قتالي يمكن التحكم به عن بعد من إنتاج شركة Arquus، وزود البرج برشاش من عيار 7.62 ملم، كما حصل طاقم الدبابة على أجهزة استشعار وكاميرات تصوير حراري متطورة تمكنه من رصد الأهداف في جميع الظروف الجوية وفي أي وقت
من اليوم
، وأولى المطورون اهتماما خاصا بنظام الرؤية الخاص بسائق الدبابة، حيث تم تزويده بنظام رؤية بزاوية 360 درجة مع كاميرا للرؤية الخلفية.
يشير الخبراء العسكريون إلى أن Leclerc XLR حافظت على كافة القدرات القتالية لدبابات "لوكلير"، لكنها حصلت على تقنيات متطورة تجعلها سلاحا فعالا في المعارك الحديثة.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن فرنسا بدأت بتسليم الدفاعات الأولى من هذه الدبابات لسلاح النخبة في جيشها. (روسيا اليوم)
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