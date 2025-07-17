Advertisement

عربي-دولي

فرنسا تستعرض دبابة "لوكلير" المطوّرة.. هذه ميزاتها

Lebanon 24
17-07-2025 | 00:09
A-
A+
Doc-P-1392688-638883333907411263.jpg
Doc-P-1392688-638883333907411263.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استعرضت فرنسا خلال العروض العسكرية التي أجرتها للاحتفال بعيدها الوطني دبابة Leclerc XLR التي تعتبر نسخة مطورة عن دبابات "لوكلير" الشهيرة.
Advertisement
 
من أكثر ما يميز Leclerc XLR عن دبابات "لوكلير" السابقة هو حصولها على وحدة التحكم Scorpion (SICS) التي تحولها إلى عنصر متكامل ضمن منظومة قتالية شبكية، إذ تسمح هذه الوحدة للدبابة بالاتصال وتبادل البيانات بشكل فوري مع مركبات الاستطلاع Jaguar EBRC وناقلات الجند المدرعة Griffon VBMR.

حصلت الدبابة الجديدة على دروع معززة مع حماية مُحسّنة ضد الألغام والعبوات الناسفة المرتجلة، بالإضافة إلى نظام Barage للحرب الإلكترونية لمواجهة الطائرات بدون طيار، وزودت بمدفع مع سبطانة ملساء من عيار 120 ملم مزود بنظام تحكم رقمي لزيادة دقة إصابة الأهداف.
 
وجهّزت أيضا ببرج قتالي يمكن التحكم به عن بعد من إنتاج شركة Arquus، وزود البرج برشاش من عيار 7.62 ملم، كما حصل طاقم الدبابة على أجهزة استشعار وكاميرات تصوير حراري متطورة تمكنه من رصد الأهداف في جميع الظروف الجوية وفي أي وقت من اليوم، وأولى المطورون اهتماما خاصا بنظام الرؤية الخاص بسائق الدبابة، حيث تم تزويده بنظام رؤية بزاوية 360 درجة مع كاميرا للرؤية الخلفية.

يشير الخبراء العسكريون إلى أن Leclerc XLR حافظت على كافة القدرات القتالية لدبابات "لوكلير"، لكنها حصلت على تقنيات متطورة تجعلها سلاحا فعالا في المعارك الحديثة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن فرنسا بدأت بتسليم الدفاعات الأولى من هذه الدبابات لسلاح النخبة في جيشها. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
روسيا تستلم دفعة جديدة من دبابات T-80BVM المطورة
lebanon 24
17/07/2025 09:39:40 Lebanon 24 Lebanon 24
معاريف: "أهم دبابة في العالم" تتعرض لضربة غامضة في جباليا والجيش في حيرة
lebanon 24
17/07/2025 09:39:40 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاح "موديرنا" المطوّر ضد كوفيد يحصل على موافقة رسمية في أميركا
lebanon 24
17/07/2025 09:39:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة قائد دبابة بجروح خطرة في معارك شمال قطاع غزة اليوم
lebanon 24
17/07/2025 09:39:40 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:25 | 2025-07-17
02:18 | 2025-07-17
02:15 | 2025-07-17
02:11 | 2025-07-17
01:30 | 2025-07-17
01:22 | 2025-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24