قتلى ومصابون في مركز تجاري في الكوت - شرق العراق واعلان الحداد 3 أيام (فيديو)

أعلن محافظ واسط في جميل المياحي، اليوم، الحداد لثلاثة أيام على أرواح ضحايا فاجعة حريق مول "الهايبر ماركت" وسط مدينة ، والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.



وقال المياحي في بيان، تلقّته (واع)، إن "عدد الضحايا وصل إلى نحو 50 شخصاً بين ومصاب، في حادثة الحريق المأسوية التي شهدها أحد المراكز التجارية الكبرى في المحافظة"، مؤكداً أن "السلطات المحلية باشرت بإقامة دعاوى قضائية ضد صاحب البناية والمول، على خلفية الحادث".



أضاف: "الجهات المعنية تواصل التحقيق في أسباب الحريق، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية خلال 48 ساعة، للرأي العام بكل شفافية".



وأكد أن "الحكومة المحلية في واسط تتابع باهتمام كبير ملف السلامة العامة في الأبنية التجارية، وستتخذ إجراءات صارمة بحق المقصرين"، مشيراً إلى أن "الفاجعة شكّلت صدمة كبيرة لأهالي المحافظة، وتستوجب مراجعة جادة لكل متعلقات السلامة والرقابة".

صباح الحزن والفواجع على العراقيين… بدأ هذا الصباح على أهالي الكوت بفاجعة أليمة، تمثلت في “حريق” داخل الهايبر ماركت الذي افتُتح قبل أيام قليلة. الحريق طال أرواح العشرات من أبنائها، وسط تقصير حكومي فادح وبطء في استجابة كوادر الدفاع المدني.

والخلود للشهداء pic.twitter.com/IQNoGMZnZu — الزيدي (@he_z54) July 17, 2025 Advertisement