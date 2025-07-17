قتلى ومصابون في مركز تجاري في الكوت - شرق العراق واعلان الحداد 3 أيام (فيديو)

صباح الحزن والفواجع على العراقيين… بدأ هذا الصباح على أهالي الكوت بفاجعة أليمة، تمثلت في “حريق” داخل الهايبر ماركت الذي افتُتح قبل أيام قليلة. الحريق طال أرواح العشرات من أبنائها، وسط تقصير حكومي فادح وبطء في استجابة كوادر الدفاع المدني.
الرحمة والخلود للشهداء pic.twitter.com/IQNoGMZnZu
— حيدر الزيدي (@he_z54) July 17, 2025
صباح الحزن والفواجع على العراقيين… بدأ هذا الصباح على أهالي الكوت بفاجعة أليمة، تمثلت في “حريق” داخل الهايبر ماركت الذي افتُتح قبل أيام قليلة. الحريق طال أرواح العشرات من أبنائها، وسط تقصير حكومي فادح وبطء في استجابة كوادر الدفاع المدني.
الرحمة والخلود للشهداء pic.twitter.com/IQNoGMZnZu