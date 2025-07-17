واشنطن والمنامة وقعتا بالأحرف الأولى اتفاقا حول النووي المدني

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وقّعت والبحرين، بالأحرف الاولى اتفاقية للتعاون المدني، وذلك قبيل اجتماع في بين وولي الأمير سلمان حمد بن آل ، بحسب "فرانس برس".وقال الأميركي ماركو روبيو في احتفال التوقيع إلى جانب نظيره البحريني راشد الزياني: "إنه توقيع مهم. إنه الخطوة الأولى نحو تعاون نووي مدني أعمق، ويُظهر استعداد الولايات المتحدة للشراكة مع أيّ دولة ترغب في متابعة برنامج نووي مدني لا يهدف إلى إنتاج أسلحة أو تهديد أمن الدول المجاورة".وبعد احتفال التوقيع، استقبل في البيت الأبيض الذي أعلن عن استثمارات بقيمة 17 مليار دولار تعتزم بلاده استثمارها في الولايات المتحدة.وردّا على سؤال عمّا إذا كان ينبغي على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي، أجاب المسؤول البحريني: "أعتقد أنّ في ملعبهم. هم من سيستفيدون من المفاوضات".