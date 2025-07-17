هذه أبرز بنود الاتفاق بين دمشق والسويداء

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أكد الزعيم الدرزي الشيخ يوسف جربوع، أمس الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأن السويداء، يقضي بوقف العمليات العسكرية وإنهاء مظاهر السلاح خارج الدولة.فيما يلي أبرز بنود هذا الاتفاق:الوقف الفوري والشامل لجميع العمليات العسكرية والتزام جميع الأطراف بوقف التصعيد .تشكيل لجنة مراقبة مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار.التوافق على آلية تنظيم السلاح الثقيل بما يضمن إنهاء مظاهر السلاح خارج إطار الدولة .تحقيق الاندماج الكامل لمحافظة السويداء ضمن الدولة السورية .إعادة تفعيل جميع مؤسسات الدولة في مناطقة السويداء كافة.تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي وقعت.تأمين طريق - السويداء من قبل الدولة وضمان سلامة المسافرينوقال إن أكثر من 360 شخصا قتلوا منذ اندلاع أعمال العنف في محافظة السويداء بجنوب .وأحصى المرصد مقتل 79 مقاتلا درزيا و55 مدنيا، مقابل 189 قتيلا من القوات الأمنية، إضافة إلى 18 مسلحا من البدو في أعمال عنف طائفية، إضافة إلى مقتل 15 عنصرا من إثر .وعقب إعلان التوصل لاتفاق أعلن الزعيم الروحي لطائفة في سوريا حكمت الهجري رفض اتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة، قائلا إن "القتال سيتواصل لحين تحرير كامل السويداء".وردّ الشيخ يوسف جربوع، خلال لقاء مع " عربية"، على موقف الهجري، قائلا: "نحترم موقفه برفضه الاتفاق.. لكن ليس من حق الشيخ الهجري أن يصادر رأينا".وانسحب ، مساء أمس الأربعاء، من السويداء ذات الغالبية الدرزية، وفق ما أعلنت ، بعد ساعات على إعلان اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في المدينة التي تشهد أعمال عنف.(سكاي نيوز)