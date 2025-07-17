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عربي-دولي

عن الهجوم الإسرائيلي على دمشق.. الصين: يجب احترام سيادة سوريا

Lebanon 24
17-07-2025 | 04:02
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دعت الصين الخميس إلى احترام سيادة سوريا بعدما شنت إسرائيل ضربات على مواقع تابعة للسلطة السورية دعما للدروز.
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وقال الناطق باسم وزارة الخارجية لين جيان "يجب احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها".

كما أضاف "في ظل الاضطرابات المتواصلة في الشرق الأوسط يجب تجنب الأفعال التي تسهم في تصعيد الوضع". (العربية) 
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