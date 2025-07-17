عن الهجوم الإسرائيلي على دمشق.. الصين: يجب احترام سيادة سوريا

دعت الخميس إلى احترام سيادة بعدما شنت ضربات على مواقع تابعة للسلطة دعما للدروز.

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وقال الناطق باسم "يجب احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها".



كما أضاف "في ظل الاضطرابات المتواصلة في يجب تجنب الأفعال التي تسهم في تصعيد الوضع". (العربية)