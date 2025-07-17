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عربي-دولي

"إذا لزم الأمر".. ميدفيديف يقترح توجيه ضربات وقائية ضد الغرب

Lebanon 24
17-07-2025 | 04:48
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف إن الغرب يشن فعليا حربا واسعة النطاق على روسيا، وفق ما نقلت وكالة تاس الرسمية للأنباء. 
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وأضاف الرئيس الروسي السابق أنه يجب على موسكو أن ترد بشكل كامل وتوجيه ضربات وقائية إذا لزم الأمر.

وبحسب الوكالة قال ميدفيديف "علينا أن نتصرف وفقا لذلك. الرد بشكل كامل. وإذا لزم الأمر، توجيه ضربات وقائية".

ورفض ميدفيديف تعليقات مسؤولين غربيين بأن روسيا يمكن أن تهاجم أوروبا ووصفها بأنها محض هراء.

وقال ميدفيديف "أذكركم بأن رئيسنا فلاديمير بوتين قال بشكل لا لبس فيه إن روسيا ليس لديها أي نية لمحاربة حلف شمال الأطلسي أو مهاجمة أوروبا،".(سكاي نيوز)


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