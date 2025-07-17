"إذا لزم الأمر".. ميدفيديف يقترح توجيه ضربات وقائية ضد الغرب

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قال الروسي والرئيس الروسي السابق إن الغرب يشن فعليا حربا واسعة النطاق على ، وفق ما نقلت الرسمية للأنباء.وأضاف السابق أنه يجب على أن ترد بشكل كامل وتوجيه ضربات وقائية إذا لزم الأمر.وبحسب الوكالة قال ميدفيديف "علينا أن نتصرف وفقا لذلك. الرد بشكل كامل. وإذا لزم الأمر، توجيه ضربات وقائية".ورفض ميدفيديف تعليقات مسؤولين غربيين بأن روسيا يمكن أن تهاجم ووصفها بأنها محض هراء.وقال ميدفيديف "أذكركم بأن رئيسنا قال بشكل لا لبس فيه إن روسيا ليس لديها أي نية لمحاربة أو مهاجمة أوروبا،".(سكاي نيوز)