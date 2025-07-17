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عربي-دولي

الناتو: التحضيرات جارية لنقل أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا بسرعة

Lebanon 24
17-07-2025 | 04:49
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أعلن القائد العسكري الأعلى لحلف الناتو، اليوم الخميس، أن التحضيرات جارية لنقل أنظمة الدفاع الجوي (باتريوت) إلى أوكرانيا بسرعة، وذلك في ظل تعرض البلاد لبعض من أشد الهجمات الروسية منذ بداية الحرب.
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وقال أليكسوس غرينكيفيتش، في مؤتمر بمدينة فيسبادن الألمانية: "التحضيرات جارية، ونحن نعمل عن كثب مع الألمان في عملية نقل أنظمة باتريوت"، مشيرا إلى أن "التوجيه الذي تلقيته هو التحرك بأسرع وقت ممكن". (العربية) 
 
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