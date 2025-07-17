الناتو: التحضيرات جارية لنقل أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا بسرعة

أعلن الأعلى لحلف ، اليوم الخميس، أن التحضيرات جارية لنقل (باتريوت) إلى بسرعة، وذلك في ظل تعرض البلاد لبعض من أشد الهجمات الروسية منذ بداية الحرب.

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وقال ، في مؤتمر بمدينة : "التحضيرات جارية، ونحن نعمل عن كثب مع الألمان في عملية نقل أنظمة "، مشيرا إلى أن "التوجيه الذي تلقيته هو التحرك بأسرع وقت ممكن". (العربية)