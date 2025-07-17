أوكرانيا تتسلم من روسيا جثث 1000 جندي

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سلّمت جثث 1000 جندي، اليوم الخميس، بموجب اتفاق أُبرم أثناء محادثات سلام الشهر الماضي، بحسب ما أفاد كبير مفاوضي على وسائل التواصل الاجتماعي.وقال المفاوض الروسي ومستشار ميدنسكي على "بعد الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إسطنبول، تسلمت أوكرانيا اليوم 1000جثة إضافية لجنود أوكرانيين".وأضاف أن أوكرانيا سلّمت جثث أكثر من 19 جندياً روسياً.ونشر ميدنسكي صورا تظهر أشخاصاً يرتدون ملابس طبية بيضاء ويضعون أكياس جثث في شاحنات مبردة.ونظمت جولتان من المحادثات في آيار وحزيران في إسطنبول لكنهما فشلتا في تحقيق أي اختراق لإنهاء الحرب، لكنّ البلدين اتفقا على إطلاق سراح مئات السجناء من كل جانب وإعادة جثث مقاتلين.وإعادة جثث العسكريين وتبادل أسرى الحرب تعدّ من المجالات القليلة التي تعاونت فيها وموسكو منذ اندلاع الحرب في شباط 2022، وهي النتيجة الملموسة الوحيدة لمفاوضات إسطنبول.ورغم ضغوط ، ترفض روسيا دعوات كييف إلى وقف إطلاق النار، في حين تبدو الجهود الدبلوماسية متعثرة.