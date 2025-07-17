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حفيدة الشيخ مرهج شاهين: جدي عايش

Lebanon 24
17-07-2025 | 06:10
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أثار مقطع فيديو يوثق لحظة دخول مجموعة مسلحة منزل الشيخ مرهج شاهين في قرية الثعلة بمحافظة السويداء السورية وتعمدها قص شاربه، تفاعلا واسعا وسخطا شعبيا لاسيما أنه رجل كبير في السن رفض مغادرة قريته حتى اللحظة الأخيرة.
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وأعلنت حفيدته، كريستين شاهين التي كانت قد نشرت المقطع على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من ذلك خبر مقتل جدها.

إلا أنّه صباح اليوم، فجّرت شاهين مفاجأة، كاشفة أن جدّها لا يزال على قيد الحياة. 
 
وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": يا ناصر السنة على الستين.. جدي عايش".
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