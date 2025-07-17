حفيدة الشيخ مرهج شاهين: جدي عايش

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وأعلنت حفيدته، كريستين شاهين التي كانت قد نشرت المقطع على صفحاتها في بعد ساعات من ذلك خبر مقتل جدها.إلا أنّه ، فجّرت شاهين مفاجأة، كاشفة أن جدّها لا يزال على قيد الحياة.