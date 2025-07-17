روسيا تلوّح بترشح أولمبي جديد رغم التوترات الدولية

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صرّح وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديغتياريوف بأن بلاده مستعدة تماماً لاستضافة في ، مؤكداً أن تملك كل المقومات اللازمة لتنظيم هذا الحدث العالمي بأعلى المعايير.وفي حديث لوكالة "تاس" الروسية، أشار ديغتياريوف إلى أن روسيا أثبتت سابقاً قدرتها على تنظيم الأولمبياد بنجاح، قائلاً: "بلا شك، سنقدّم ترشحنا في الوقت المناسب، سواء للألعاب الصيفية أو الشتوية. عاجلاً أم آجلاً، ستُستأنف العلاقات الدولية، وسنفتح مجدداً الأبواب نحو الألعاب الأولمبية".وأكد الوزير أن البنية التحتية المتقدمة، إلى جانب الروح الروسية في الضيافة، تمثل عوامل أساسية تُعزّز فرص روسيا في تنظيم الحدث العالمي.وفيما يتعلّق بالتجاذبات السياسية التي أثّرت في الحركة الأولمبية، دعا ديغتياريوف إلى الابتعاد عن سياسة ، مشدداً على أن الرياضة يجب أن تكون جسراً للتقارب لا ساحة للانقسام. وقال: "ما حدث في مقاطعة أولمبياد 1980، وردنا لاحقاً، كان خطأً. التمييز ضد الرياضيين بناءً على جنسيتهم اليوم، هو خطأ مماثل يجب ألا يتكرر".يُذكر أن روسيا استضافت الأولمبياد الشتوي عام 2014 في ، فيما كانت قد استضافت الأولمبياد الصيفي عام 1980، حين كانت عاصمة للاتحاد السوفيتي. (روسيا اليوم)