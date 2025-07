بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي على بعد 28 كلم من دمشق

جيش الاحتلال في قطنا، مسافة ٢٧كم إلى دمشق، ٣٠ دقيقة فقط، سيرى تقدم الاحتلال ويبدأ بمجازر جديدة بحق الأقليات



Israeli occupation is now in Qatana, that’s a 30 minute drive to Damascus around 27km, Jolani will see this me start another minority cleansing campaign pic.twitter.com/ND1rV32XIj