بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي على بعد 28 كلم من دمشق

قوات إسرائيلية تصل إلى محيط أطراف مدينة قطنا بريف دمشق
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— موقع سبق الإخباري (@sabaq23) July 17, 2025
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بالفيديو | قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تصل إلى محيط أطراف مدينة قطنا بريف #دمشق pic.twitter.com/xukp7DZhFU
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جيش الاحتلال في قطنا، مسافة ٢٧كم إلى دمشق، ٣٠ دقيقة فقط، الجولاني سيرى تقدم الاحتلال ويبدأ بمجازر جديدة بحق الأقليات
Israeli occupation is now in Qatana, that’s a 30 minute drive to Damascus around 27km, Jolani will see this me start another minority cleansing campaign pic.twitter.com/ND1rV32XIj
— Hamza ރ (@Hamzahateszios) July 17, 2025
جيش الاحتلال في قطنا، مسافة ٢٧كم إلى دمشق، ٣٠ دقيقة فقط، الجولاني سيرى تقدم الاحتلال ويبدأ بمجازر جديدة بحق الأقليات
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