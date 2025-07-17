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بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي على بعد 28 كلم من دمشق

Lebanon 24
17-07-2025 | 08:38
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر دخول الجيش الإسرائيلي إلى مناطق سورية.
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وحسب المقاطاع المنتشرة، فقد وصل قوات من الجيش الإسرائيلي إلى بلدة قنطا التي تبعد قرابة 28 كيلومتر عن دمشق.
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