Advertisement

عربي-دولي

الفاتيكان ينعى شهداء كنيسة غزة: البابا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار

Lebanon 24
17-07-2025 | 08:54
A-
A+
Doc-P-1392901-638883645706167974.png
Doc-P-1392901-638883645706167974.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عبر البابا لاوون 14 عن حزنه اليوم الخميس لمقتل شخصين في أعقاب غارة إسرائيلية على ما يبدو على الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في قطاع غزة.
Advertisement
 
وجدد البابا التعبير عن أمله في التحاور ووقف إطلاق النار. وفي برقية تضامن مع القتيلين والمصابين، موقعة من الكاردينال بيترو بارولين، وزير خارجية الفاتيكان، قال البابا إنه "يشعر بحزن بالغ لسماعه نبأ وقوع خسائر في الأرواح وإصابات بسبب الهجوم العسكري".

وأشارت البرقية إلى أنه "يؤكد لكاهن الرعية، الأب جبرائيل رومانيللي، ولجميع أبناء الرعية تواصله الروحي".

وجدد البابا "دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار".
 
مواضيع ذات صلة
رويترز: مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو لوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة
lebanon 24
17/07/2025 18:19:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الفاتيكان: البابا يجدد دعوته لوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة في برقية لضحايا الهجوم على الكنيسة الكاثوليكية
lebanon 24
17/07/2025 18:19:38 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
17/07/2025 18:19:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوّت على مشروع قرار لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
lebanon 24
17/07/2025 18:19:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:11 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:59 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:51 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:28 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2025-07-17
11:11 | 2025-07-17
10:59 | 2025-07-17
10:51 | 2025-07-17
10:28 | 2025-07-17
10:26 | 2025-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24