الفاتيكان ينعى شهداء كنيسة غزة: البابا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار

عبر البابا 14 عن حزنه اليوم الخميس لمقتل شخصين في أعقاب غارة إسرائيلية على ما يبدو على الوحيدة في .

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وجدد البابا أمله في التحاور ووقف إطلاق النار. وفي برقية تضامن مع القتيلين والمصابين، موقعة من ، وزير خارجية ، قال البابا إنه "يشعر بحزن بالغ لسماعه نبأ وقوع خسائر في الأرواح وإصابات بسبب الهجوم العسكري".



وأشارت البرقية إلى أنه "يؤكد لكاهن الرعية، الأب جبرائيل رومانيللي، ولجميع أبناء الرعية تواصله الروحي".



وجدد البابا "دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار".