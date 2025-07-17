مقترح إسرائيلي لحل الصراع بين الدروز والشرع.. هذه تفاصيله

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قال البروفيسور أمازيا برعام، الخبير في شؤون في جامعة حيفا، إن محاولات تعزيز التعاون الأمني بين وإسرائيل تواجه حاليًا تحديًا كبيرًا، على خلفية التطورات الأخيرة في محافظة السويداء وما وصفه بـ"العقبة الدرزية المعقدة"، وفق ما نقلته صحيفة معاريف العبرية.وبحسب برعام، فإن هذه الأزمة تعكس عمق التعقيدات التي ستواجه أي مرحلة انتقالية في "سوريا ما بعد "، مشيرًا إلى أن الرئيس السوري الحالي، أحمد ، يُبدي انفتاحًا تجاه التعاون مع الغرب، بل ومع أيضًا، وهو ما قد يفتح الباب أمام تنسيق محتمل بين الطرفين في مواجهة ميليشيا .ورأى برعام أن خيارات إسرائيل تبقى محدودة، فهي لا تملك القدرة أو الرغبة في التورط في احتلال جنوب سوريا، خصوصًا في ظل التحديات العسكرية المستمرة، لا سيما في الذي وصفه بـ"الجرح المفتوح". وبالتالي، فإن أقصى ما يمكن لإسرائيل أن تقوم به هو تدخل مدروس وذو طابع محدود.واقترح برعام حلًّا سياسيًا طويل الأمد يبدأ بمنح نوعًا من الحكم الذاتي المحدود في السويداء، يترافق مع انسحاب كامل للجيش السوري من المنطقة، مع إبقاء دوريات للشرطة الحكومية المسلحة بشكل خفيف، تشارك فيها عناصر درزية ترتدي زيًا يوحي بالوحدة الوطنية .وختم بالقول إن هذا الترتيب من شأنه تهدئة مخاوف المجتمع الدرزي، وتثبيت رمزي لسيادة على المنطقة، في إطار تفاهمات قد تفتح الباب أمام إعادة رسم التوازنات في الجنوب السوري. (ارم نيوز)