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عربي-دولي

"انتزع بالقوة".. هكذا علق نتنياهو على وقف إطلاق النار في السويداء

Lebanon 24
17-07-2025 | 10:26
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اتفاق وقف إطلاق النار بالسويداء في سوريا "انتزع بالقوة وليس بالطلب أو الاسترحام".
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وأوضح نتنياهو، في كلمة له، أنه: "وقف إطلاق النار انتزع بالقوة، ليس من خلال المطالب أو الاسترحام، بل بالقوة".

وأكد أنه: "نتيجة لنشاط قواتنا المكثف تم التوصل لوقف إطلاق النار وانسحبت القوات السورية نحو دمشق وهذا مهم".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لقد تحركنا في سوريا وسنواصل التحرك حسب الضرورة".

كما لفت إلى أن "زعيم الدروز في إسرائيل موفق طريف هو من طلب مني مساعدة دروز سوريا".

وأضاف نتنياهو: "وضعنا سياسة بشأن سوريا بأن المنطقة الممتدة من الجولان إلى جبل الدروز تبقى منزوعة السلاح".

وأشار إلى أنه "سنحقق السلام والأمن بالقوة على سبع جبهات".
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