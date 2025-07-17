"انتزع بالقوة".. هكذا علق نتنياهو على وقف إطلاق النار في السويداء

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قال إن اتفاق وقف إطلاق النار بالسويداء في "انتزع بالقوة وليس بالطلب أو الاسترحام".وأوضح ، في كلمة له، أنه: "وقف إطلاق النار انتزع بالقوة، ليس من خلال المطالب أو الاسترحام، بل بالقوة".وأكد أنه: "نتيجة لنشاط قواتنا المكثف تم التوصل لوقف إطلاق النار وانسحبت القوات نحو وهذا مهم".وتابع رئيس الوزراء : "لقد تحركنا في سوريا وسنواصل التحرك حسب الضرورة".كما لفت إلى أن "زعيم هو من طلب مني مساعدة سوريا".وأضاف نتنياهو: "وضعنا سياسة بشأن سوريا بأن المنطقة الممتدة من إلى تبقى منزوعة السلاح".وأشار إلى أنه "سنحقق السلام والأمن بالقوة على سبع جبهات".