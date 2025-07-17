غضب في بلدٍ عربيّ بسبب حفل زفاف... شاهدوا بالصور ما جرى

أثار حفل زفاف في مدينة الزاوية في ، جدلاً كبيراً على وسائل التواصل الإجتماعيّ، بعدما ظهر فيه أشخاص وهم يُطلقون النار في الهواء من أسلحة رشاشة وقذائف.

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وظهرت أيضاً في حفل الزفاف، عربات عسكريّة، إضافة إلى أسد مُقيّد فوق إحدى السيارات، ضمن موكب العروس.

وأفيد أنّ العريس هو عنصر في فصيل مسلّح، في مدينة الزاوية التي تبعد 40 كيلومتراً غرب . (العربية)







