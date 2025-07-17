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عربي-دولي

غضب في بلدٍ عربيّ بسبب حفل زفاف... شاهدوا بالصور ما جرى

Lebanon 24
17-07-2025 | 11:11
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أثار حفل زفاف في مدينة الزاوية في ليبيا، جدلاً كبيراً على وسائل التواصل الإجتماعيّ، بعدما ظهر فيه أشخاص وهم يُطلقون النار في الهواء من أسلحة رشاشة وقذائف.
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وظهرت أيضاً في حفل الزفاف، عربات عسكريّة، إضافة إلى أسد مُقيّد فوق إحدى السيارات، ضمن موكب العروس.
 
 
وأفيد أنّ العريس هو عنصر في فصيل مسلّح، في مدينة الزاوية التي تبعد 40 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس. (العربية)
 
 
 
من الحفل
 
 
من الحفل



 
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