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عربي-دولي

دولة أوروبيّة: وزيران إسرائيليان غير مرغوب فيهما

Lebanon 24
17-07-2025 | 11:32
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أعلنت وزيرة خارجية سلوفينيا لوكالة "رويترز"، أنّ وزيرين في الحكومة الإسرائيلية أصبحا شخصين غير مرغوب فيهما.
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