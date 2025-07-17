Advertisement

عربي-دولي

بريطانيا تكشف: خسائر روسيا تتجاوز مليون قتيل وجريح

Lebanon 24
17-07-2025 | 11:50
A-
A+
Doc-P-1392964-638883742059336146.jpg
Doc-P-1392964-638883742059336146.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، في كلمة أمام البرلمان، إنه بعد مرور نحو ثلاث سنوات ونصف على بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، فإنه يفخر بأن البرلمان البريطاني لا يزال متحداً في دعم أوكرانيا.
Advertisement

وأضاف: "اليوم هو اليوم 1239 منذ أن شن الرئيس بوتين غزوه الشامل. وبعد أكثر من عقد من الزمان منذ عرف الأوكرانيون السلام في وطنهم، دُمّرت منازلهم، وصودرت أراضيهم، واختُطف أطفالهم، وقُتل أحباؤهم على يد قوات بوتين. ومع ذلك، لا يزال الشعب الأوكراني يُقاتل بعزيمة لا تُضاهى، عسكريًا ومدنيًا، على حد سواء".

وتابع هيلي: "في الشهر الماضي، تجاوز عدد القتلى والجرحى من القوات الروسية المليون. وفي هذا العام وحده، تكبدت روسيا 240 ألف ضحية. ورغم هذه الخسائر الروسية الكارثية، لا يبدو أن طموحات بوتين الجامحة آخذة في التراجع. تزيد روسيا من الأعداد الكبيرة للطائرات الهجومية المُسيّرة أحادية الاتجاه التي تُطلقها على أوكرانيا". (العربية)
 
مواضيع ذات صلة
خسائر تتجاوز 900 مليون دولار.. إسرائيل تدمر 74% من بنية الاتصالات بغزة
lebanon 24
17/07/2025 21:27:27 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي: روسيا سجلت مليون خسارة بشرية لكنها تفعل كل شيء لتجنب نهاية الحرب
lebanon 24
17/07/2025 21:27:27 Lebanon 24 Lebanon 24
سول تكشف: كوريا الشمالية أرسلت 12 مليون قذيفة مدفعية إلى روسيا
lebanon 24
17/07/2025 21:27:27 Lebanon 24 Lebanon 24
قتيل وجريح في حادث سير على طريق البابلية
lebanon 24
17/07/2025 21:27:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:23 | 2025-07-17
14:00 | 2025-07-17
13:47 | 2025-07-17
13:30 | 2025-07-17
13:19 | 2025-07-17
13:18 | 2025-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24