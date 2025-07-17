بريطانيا تكشف: خسائر روسيا تتجاوز مليون قتيل وجريح

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قال ، ، في كلمة أمام ، إنه بعد مرور نحو ثلاث سنوات ونصف على بدء الحرب الروسية في ، فإنه يفخر بأن لا يزال متحداً في دعم أوكرانيا.وأضاف: "اليوم هو اليوم 1239 منذ أن شن غزوه الشامل. وبعد أكثر من عقد من الزمان منذ عرف الأوكرانيون السلام في وطنهم، دُمّرت منازلهم، وصودرت أراضيهم، واختُطف أطفالهم، وقُتل أحباؤهم على يد قوات . ومع ذلك، لا يزال الشعب الأوكراني يُقاتل بعزيمة لا تُضاهى، عسكريًا ومدنيًا، على حد سواء".وتابع هيلي: "في الشهر الماضي، تجاوز عدد القتلى والجرحى من القوات الروسية المليون. وفي هذا العام وحده، تكبدت 240 ألف ضحية. ورغم هذه الخسائر الروسية الكارثية، لا يبدو أن طموحات بوتين الجامحة آخذة في التراجع. تزيد روسيا من الأعداد الكبيرة للطائرات الهجومية المُسيّرة أحادية الاتجاه التي تُطلقها على أوكرانيا". (العربية)