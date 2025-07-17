رغم اتفاق وقف إطلاق النار... البدو يشنّون هجومًا جديدًا في السويداء

Advertisement

وأعلن قائد عسكري من البدو السوريين، أن الهدنة تنطبق فقط على القوات الحكومية وليس على البدو، وأن مقاتلي البدو يسعون لتحرير بدو احتجزتهم جماعات مسلحة محلية في المحافظة في الأيام الأخيرة.واليوم، أعلنت ، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة السويداء، يتضمن 14 بندًا، أبرزها وقف جميع العمليات العسكرية بشكل فوري، وتشكيل لجنة مشتركة من ممثلي وشيوخ لمراقبة تنفيذ الاتفاق.