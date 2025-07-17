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عربي-دولي

رغم اتفاق وقف إطلاق النار... البدو يشنّون هجومًا جديدًا في السويداء

Lebanon 24
17-07-2025 | 12:00
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أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، أن مقاتلين من عشائر البدو في سوريا شنّوا هجومًا جديدًا على مسلحين في محافظة السويداء جنوب البلاد، رغم إعلان وقف إطلاق النار.
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وأعلن قائد عسكري من البدو السوريين، أن الهدنة تنطبق فقط على القوات الحكومية وليس على البدو، وأن مقاتلي البدو يسعون لتحرير بدو احتجزتهم جماعات مسلحة محلية في المحافظة في الأيام الأخيرة.


واليوم، أعلنت وزارة الداخلية السورية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة السويداء، يتضمن 14 بندًا، أبرزها وقف جميع العمليات العسكرية بشكل فوري، وتشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الدولة السورية وشيوخ الطائفة الدرزية لمراقبة تنفيذ الاتفاق.
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