في دولة عربيّة... تقديم دعوى ضدّ 3 وزراء بسبب فرقة موسيقيّة!

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كما شملت الدعوى أيضاً رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، ونقيب المهن الموسيقية. تقدم المحاميان المصريان عصام رفعت خلف وعمرو بدعوى قضائية ضدّ ووزير السياحة والآثار، ووزير ، أمام في المصري، لإلغاء حفل فريق "سكوربيونز" الألماني في 15 تشرين الاول 2025.كما شملت الدعوى أيضاً رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، ونقيب المهن الموسيقية.

وبحسب الدعوى، فإنّ هناك مخاوف من محتوى الحفل الذي قد يتعارض مع الشرائع السماوية، مستندة في ذلك إلى تاريخ الفرقة الفني الذي تضمن مواقف سياسية مثيرة للجدل خاصة في ما يتعلق بالقضية . (روسيا اليوم)