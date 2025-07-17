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عربي-دولي

في دولة عربيّة... تقديم دعوى ضدّ 3 وزراء بسبب فرقة موسيقيّة!

Lebanon 24
17-07-2025 | 12:28
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تقدم المحاميان المصريان عصام رفعت خلف وعمرو عبد السلام بدعوى قضائية ضدّ وزير الثقافة ووزير السياحة والآثار، ووزير القوى العاملة، أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، لإلغاء حفل فريق "سكوربيونز" الألماني في 15 تشرين الاول 2025.
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كما شملت الدعوى أيضاً رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، ونقيب المهن الموسيقية.
 
 
وبحسب الدعوى، فإنّ هناك مخاوف من محتوى الحفل الذي قد يتعارض مع الشرائع السماوية، مستندة في ذلك إلى تاريخ الفرقة الفني الذي تضمن مواقف سياسية مثيرة للجدل خاصة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. (روسيا اليوم)
 
 
 
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