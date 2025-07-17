خلال الحرب... إليكم ما فعله جنديّ داخل إسرائيل لصالح إيران

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ وجّهت إتّهاماً إلى أحد جنودها، بالتجسس لصالح ، مقابل المال.

Advertisement

وأشارت إلى أنّ " العسكرية اتّهمت الجندي بالاتّصال بعميل أجنبي، ونقل معلومات للعدوّ".

وأظهر تحقيق أجرته الشرطة و" "، أنّ "الجندي كان على اتصال متعمد بجهات إيرانية، ونفذ لها مهاما، بينها إرسال مقاطع مصورة لاعتراض صواريخ وتصوير سقوطها ".



وكشفت الشرطة الإسرائيليّة أنّ "المعلومات لم تصل إلى الجندي بحكم منصبه العسكري".



وأكدت الشرطة أن "هذه حادثة خطيرة تتعلق بالتواصل بين جندي إسرائيلي والعدوّ".

وفي قضية منفصلة، أعلنت إسرائيل عن "تقديم لائحة إتّهام ضدّ معلمة من سكان أبو قويدر في ، بتهمة التواصل مع جهات استخبارات إيرانية".

وأضافت أن "المتهمة تواصلت، خلال العام الأخير، مع عملاء إيرانيين، ونفّذت مهاما أمنية لصالحهم، بينها تصوير طائرات مقاتلة في قاعدة سلاح الجوّ نيفاتيم خلال الحرب". (عربي 21)