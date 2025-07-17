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عربي-دولي

خلال الحرب... إليكم ما فعله جنديّ داخل إسرائيل لصالح إيران

Lebanon 24
17-07-2025 | 14:00
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ذكر موقع "عربي 21"، أنّ إسرائيل وجّهت إتّهاماً إلى أحد جنودها، بالتجسس لصالح إيران، مقابل المال.
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وأشارت تل أبيب إلى أنّ "النيابة العسكرية اتّهمت الجندي بالاتّصال بعميل أجنبي، ونقل معلومات للعدوّ".
وأظهر تحقيق أجرته الشرطة و"الشاباك"، أنّ "الجندي كان على اتصال متعمد بجهات إيرانية، ونفذ لها مهاما، بينها إرسال مقاطع مصورة لاعتراض صواريخ وتصوير سقوطها في إسرائيل".

وكشفت الشرطة الإسرائيليّة أنّ "المعلومات لم تصل إلى الجندي بحكم منصبه العسكري".

وأكدت الشرطة أن "هذه حادثة خطيرة تتعلق بالتواصل بين جندي إسرائيلي والعدوّ".
 
وفي قضية منفصلة، أعلنت إسرائيل عن "تقديم لائحة إتّهام ضدّ معلمة من سكان أبو قويدر في النقب، بتهمة التواصل مع جهات استخبارات إيرانية".
وأضافت أن "المتهمة تواصلت، خلال العام الأخير، مع عملاء إيرانيين، ونفّذت مهاما أمنية لصالحهم، بينها تصوير طائرات مقاتلة في قاعدة سلاح الجوّ نيفاتيم خلال الحرب". (عربي 21)
 
 
 
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