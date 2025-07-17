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عربي-دولي

بعد التطورات الأخيرة… هل تعيد واشنطن النظر في سياستها تجاه سوريا؟

Lebanon 24
17-07-2025 | 13:18
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أكدت الولايات المتحدة، الخميس، عدم وجود أي تغيير فيما يتعلق بسياستها تجاه سوريا، وذلك على خلفية أحداث العنف التي وقعت خلال الأيام الماضية بمحافظة السويداء.
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ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول بالخارجية الأميركية قوله إنه: "لا تغيير في السياسة الأميركية تجاه سوريا".

ودعا المسؤول: "كل الأطراف السورية للتراجع والانخراط في حوار من أجل وقف دائم لإطلاق النار".

كما طالب "السلطات السورية بالتحقيق في كل التقارير عن الانتهاكات ومحاسبة المنتهكين".

وشدد على أن "واشنطن تندد بشدة بالعنف في محافظة السويداء السورية". (سكاي نيوز)
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