بعد التطورات الأخيرة… هل تعيد واشنطن النظر في سياستها تجاه سوريا؟

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أكدت ، الخميس، عدم وجود أي تغيير فيما يتعلق بسياستها تجاه ، وذلك على خلفية أحداث العنف التي وقعت خلال الأيام الماضية بمحافظة .ونقلت وكالة عن مسؤول بالخارجية الأميركية قوله إنه: "لا تغيير في السياسة الأميركية تجاه سوريا".ودعا المسؤول: "كل الأطراف للتراجع والانخراط في حوار من أجل وقف دائم لإطلاق النار".كما طالب "السلطات السورية بالتحقيق في كل التقارير عن الانتهاكات ومحاسبة المنتهكين".وشدد على أن " تندد بشدة بالعنف في محافظة السويداء السورية". (سكاي نيوز)