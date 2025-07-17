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عربي-دولي

هل تُقدم إسرائيل على غزو سوريا؟.. خبير يُوضح

Lebanon 24
17-07-2025 | 16:00
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ذكر موقع "الامارات 24"، أنّ صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية قالت إنّ الأزمة الحالية في السويداء عطّلت أي تعاون إسرائيلي محتمل مع الرئيس السوري أحمد الشرع.
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وقال البروفيسور الإسرائيلي أماتسيا برعام لـ"جيروزاليم بوست"، أنّ "مصلحة إسرائيل في إقامة علاقات مع دمشق تتعارض الآن بشكل مباشر مع التزامها بحماية الأقلية الدرزية".
 
واعتبر أنّ "هناك فجوة بين محادثات التعاون الأمني والعنف الأخير، مما يمثل عقبة كبيرة"، وسأل: "هل يُمكن لإسرائيل الوثوق بالقيادة السورية الناشئة؟".

ويُضيف برعام أنّ "الأزمة الأخيرة تكشف التناقضات الداخلية العميقة في سوريا ما بعد بشار الأسد"، مضيفاً أنه "لا شك أن الشرع يريد العمل مع الغرب، ومع إسرائيل أيضاً، وهو بحاجة ماسة لذلك، وأشار إلى أن القوى الغربية يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في إنقاذ اقتصاد سوريا المدمر".

كما أوضح أن "إسرائيل ترى أنها كانت فرصة حقيقية للتنسيق مع الشرع بشكل أساسي ضدّ حزب الله، حيث قدّم الرئيس السوريّ صورة الزعيم المعتدل، ولكن اعتباراً من الآن، فالواقع على الأرض مختلف تماماً".

وشدد برعام على أن "الدروز لطالما كانوا جزءاً من النسيج الاجتماعي والسياسي لسوريا، وقال: "الدروز قاتلوا دائماً ضدنا إلى جانب الأسد في كل حرب، لأنهم يعتبرون أنفسهم سوريين، ولكن بعد سقوط نظام الأسد بالكامل، تعرض الدروز لتهديدات جديدة، فهم عرضة لتهديدات من الطوائف الأخرى في المنطقة".

وأضاف برعام أن "السويداء تبعد حوالي 80 كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية، وهي  جزء من تلك الفوضى، لأن الحكومة السورية تسيطر عليها جزئياً فقط، والدروز جزء من المشكلة، لأنهم ليسوا أقوياء عسكرياً".

ويقول برعام، إنّ "إسرائيل عند مفترق طرق استراتيجي، وفي ورطة استراتيجية، فهي من ناحية تريد التنسيق والتعاون مع الشرع، ولكن من ناحية أخرى هناك التزام تجاه الدروز، لأن لديهم إخوة في إسرائيل يخدمون في الجيش الإسرائيلي".

ويستبعدّ الخبير أنّ "تشن إسرائيل حملة عسكرية وتغزو سوريا، لأن دمشق لديها ما يكفي من الحروب بالفعل، وغزة بمثابة جرح مفتوح". (الامارات 24)

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