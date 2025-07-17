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أردوغان: تركيا لن تسمح بتقسيم سوريا

Lebanon 24
17-07-2025 | 14:40
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اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إسرائيل، اليوم (الخميس)، بـ«استخدام الدروز كذريعة لتحركها غير القانوني» في سوريا.
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وقال إن «إسرائيل، باستخدامها الدروز كذريعة، توسع تحركها غير القانوني في سوريا المجاورة منذ يومين»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

واعتبر الرئيس التركي، في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أن «المشكلة الرئيسية للمنطقة تتمثل في العدوان الإسرائيلي». وأضاف أن تركيا «لن تسمح بتقسيم سوريا أو المساس بتعدد ثقافاتها ووحدة أراضيها»، وذلك بعد أن سعت أفعال إسرائيل إلى «تخريب» وقف إطلاق النار في البلاد. وقال إن أفعال إسرائيل تظهر أنها لا تريد السلام.

وتحدث إردوغان في وقت سابق مع الرئيس السوري أحمد الشرع حول الهجمات الإسرائيلية على دمشق.
(الشرق الأوسط)
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