أردوغان: تركيا لن تسمح بتقسيم سوريا

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اتهم الرئيس إردوغان ، اليوم (الخميس)، بـ«استخدام كذريعة لتحركها غير القانوني» في .وقال إن «إسرائيل، باستخدامها الدروز كذريعة، توسع تحركها غير القانوني في سوريا المجاورة منذ يومين»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».واعتبر الرئيس التركي، في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أن «المشكلة الرئيسية للمنطقة تتمثل في العدوان الإسرائيلي». وأضاف أن «لن تسمح بتقسيم سوريا أو المساس بتعدد ثقافاتها ووحدة أراضيها»، وذلك بعد أن سعت أفعال إسرائيل إلى «تخريب» وقف إطلاق النار في البلاد. وقال إن أفعال إسرائيل تظهر أنها لا تريد السلام.وتحدث إردوغان في وقت سابق مع الرئيس السوري أحمد حول الهجمات على .