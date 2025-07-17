عبرا إلى سوريا... إسرائيل اعتلقت شابين درزيين ماذا ضبطت معهما؟

أعلنت أنها اعتقلت شابين درزيين على الحدود مع ، أثناء محاولتهما العودة إلى الأراضي المحتلة.

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وبحسب الشرطة الإسرائيليّة، كان مع الشابين بندقية كلاشينكوف وذخيرة. (الامارات 24)