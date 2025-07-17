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إبنا وزير سابق تعرّضا للسرقة في مصر

Lebanon 24
17-07-2025 | 15:40
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تعرّض نجلا وزير سوداني سابق للسرقة في منطقة الهرم في محافظة الجيزة، بعدما سلب مجهولون منهما نحو 750 ألف جنيه.
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واستمعت القوى الامنية إلى أقوال نجليّ الوزير، وكلفت فريقاً من المباحث بفحص كاميرات المراقبة وسماع أقوال الجيران، لتحديد هوية السارقين. (روسيا اليوم)
 
 
 
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