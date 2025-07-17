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بعدما قصفت إسرائيل كنيسة في غزة... ترامب "منزعج" ونتنياهو يُوضح

Lebanon 24
17-07-2025 | 16:28
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علّق البيت الأبيض على قصف إسرائيل لكنيسة في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين بينهم كاهن.
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وقال البيت الأبيض إنّ استهداف الكنيسة "كان له رد فعل سلبي على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أبدى انزعاجه الشديد لاستهداف موقع ديني في غزة".
وبحسب البيت الأبيض، فإن نتنياهو أكد لترامب أن "قصف الكنيسة كان خطأ غير مقصود". (سبوتنيك)
 
 
 
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