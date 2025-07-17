بعدما قصفت إسرائيل كنيسة في غزة... ترامب "منزعج" ونتنياهو يُوضح

علّق على قصف لكنيسة في ، ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين بينهم كاهن.

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وقال البيت الأبيض إنّ استهداف الكنيسة "كان له رد فعل سلبي على الرئيس الأميركي ، الذي أبدى انزعاجه الشديد لاستهداف موقع ديني في غزة".

وبحسب البيت الأبيض، فإن أكد لترامب أن "قصف الكنيسة كان خطأ غير مقصود". (سبوتنيك)