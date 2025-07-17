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ونقلت (سانا) أن "طيران نفذ غارة على محيط مدينة السويداء"، دون الإشارة إلى حجم الأضرار أو وقوع إصابات.في المقابل، نفت صحيفة " " نقلاً عن الجيش الإسرائيلي أن تكون هناك أي غارات نُفذت مؤخرًا على محافظة السويداء.