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عربي-دولي

ضربة إسرائيلية قرب السويداء... و"تل أبيب" تنفي

Lebanon 24
17-07-2025 | 16:52
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ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن الطيران الإسرائيلي شنّ، الخميس، غارة على محيط مدينة السويداء جنوب البلاد، وهي المنطقة ذات الغالبية الدرزية، وذلك في أول هجوم من نوعه بعد انسحاب القوات الحكومية السورية منها عقب اشتباكات مع مجموعات مسلحة محلية.
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ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن "طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة على محيط مدينة السويداء"، دون الإشارة إلى حجم الأضرار أو وقوع إصابات.

في المقابل، نفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلاً عن الجيش الإسرائيلي أن تكون هناك أي غارات نُفذت مؤخرًا على محافظة السويداء.
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