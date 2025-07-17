Advertisement

عربي-دولي

ترامب يرضخ للضغوط في قضية إبستين.. وهذا ما طلبه

Lebanon 24
17-07-2025 | 23:12
A-
A+
Doc-P-1393136-638884160858336958.png
Doc-P-1393136-638884160858336958.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رضخ الرئيس الأميركي دونالد ترامب للضغوط المتزايدة بشأن قضية جيفري إبستين، وأعلن عن طلبه من المدعية العامة بام بوندي الإفراج عن شهادة هيئة المحلفين الكبرى المرتبطة بالقضية، شرط موافقة المحكمة.
Advertisement

وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "بناءً على الضجة الإعلامية الهائلة التي حظي بها جيفري إبستين، طلبتُ من المدعية العامة بام بوندي تقديم أي شهادة ذات صلة أمام هيئة المحلفين الكبرى، رهناً بموافقة المحكمة. يجب أن تنتهي هذه الخدعة، التي يروج لها الديمقراطيون، فوراً!"

وبعد فترة قصيرة، أعلنت بوندي عبر منصة "أكس" أن وزارة العدل الأميركية مستعدة لتحريك المحكمة للكشف عن محاضر هيئة المحلفين، مؤكدة: "الرئيس ترامب، نحن مستعدون لتحريك المحكمة غدًا للكشف عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى".

ويأتي هذا التحرك بعد أكثر من أسبوع من الضغوط المتزايدة من مؤيدي ترامب، وتزايد التدقيق الإعلامي حول علاقته السابقة بإبستين، المتهم بارتكاب جرائم جنسية، والذي توفي منتحرًا في السجن عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة في قضايا اتجار جنسي بالقاصرين.

وكانت إدارة ترامب قد تراجعت مؤخرًا عن تعهد سابق بالكشف عن وثائق متعلقة بإبستين، ما أثار موجة انتقادات من قاعدته الشعبية. وردًّا على ذلك، قال ترامب إنه وجّه وزارة العدل وبوندي إلى إجراء "مراجعة شاملة لجميع الملفات"، معتبرًا أن إثارة الملف من جديد يحمل "دوافع سياسية"، ومتّهمًا الديمقراطيين بتجاهل القضية خلال وجودهم في السلطة.

وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم ترامب، كارولين ليفيت، أن الرئيس السابق لن يوصي بتعيين مدعٍ خاص في القضية، قائلة: "لن يُوصي الرئيس بتعيين مُدّعٍ خاص في قضية إبستين. هذا ما يشعر به".

وفي ردّ على الانتقادات من بعض أنصاره، كتب ترامب: "دعوا هؤلاء الضعفاء يواصلون التقدم ويقومون بعمل الديمقراطيين... لا أريد دعمهم بعد الآن!"

 
مواضيع ذات صلة
مسؤولون لـ CNN: اتهام ماسك لترامب بالتورط في قضية "إبستين" قد تصعد الخلاف
lebanon 24
18/07/2025 08:12:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بزشكيان: سنتغلب على كل المشاكل ولن نرضخ لضغوط الأعداء
lebanon 24
18/07/2025 08:12:46 Lebanon 24 Lebanon 24
عن تورط ترامب في قضية "إبستين"... ماسك يحذف منشوراته!
lebanon 24
18/07/2025 08:12:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يصف ملفات جيفري إبستين بـ"الخدعة".. ويوجه طلبا لأنصاره
lebanon 24
18/07/2025 08:12:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:04 | 2025-07-18
00:58 | 2025-07-18
00:51 | 2025-07-18
00:43 | 2025-07-18
00:24 | 2025-07-18
00:17 | 2025-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24