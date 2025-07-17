بالفيديو: عشائر البدو يعلنون النفير العام ويتجهون إلى السويداء

لدعم عشائر البدو في محافظة السويداء جنوب ، أعلنت العشائر العربية أمس الخميس النفير العام.



وقالت العشائر في بيان: "نحن أبناء العشائر ، نتابع بقلق بالغ ما ترتكبه ميليشيا الهجري من جرائم قتل وإبادة بحق عشائر البدو في محافظة السويداء، وما خلفته من تهجير وتشريد للأهالي الأبرياء".



وتابع البيان: "انطلاقا من واجبنا الأخلاقي والقبلي نطالب الحكومة السورية بعدم التدخل أو عرقلة تحرك المقاتلين الذين قدموا من خارج المنطقة فزعة ونصرة لإخوتهم من عشائر البدو، فهؤلاء يمارسون حقهم المشروع في الدفاع عن المظلومين ورد العدوان عن النساء والأطفال والشيوخ".

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إستمرار توافد أبناء العشائر العربية السورية

إلى #السويداء وهروب ميليشيات الخائن الهجري ..#سوريا #سوريا_الان pic.twitter.com/qcxDcuq9p7 — La Liberté (@VICTOIRE_IX) July 17, 2025 Advertisement

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو يظهر شخصا يتلو بيانا جاء فيه: "نحن في مجلس القبائل والعشائر السورية، نعلن النفير العام لكل أبناء القبائل والعشائر في سوريا من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. ونوجه نداء للعشائر في كل المحافظات السورية للتوجه فورا إلى السويداء لإنقاذ أهلنا من المذبحة والتطهير العرقي".



ودعا البيان "أبناء عشائر للتحلي بأخلاق والعروبة، وأن لا يعتدوا إلا على من اعتدى عليهم".



وانتشرت على مقاطع فيديو قيل إنها لتوجه مقاتلين من العشائر للمشاركة في المعارك الدائرة في السويداء.



وبدأ مقاتلو العشائر بالهجوم على مدينة السويداء وسيطروا على عدد من القرى والبلدات، واقتربوا من المدينة من الجهة الشمالية طريق .



وقال مصدر في قوات العشائر لوكالة الأنباء أن عدد مقاتلي العشائر المشاركة في الهجوم يتجاوز 50 ألف مقاتل وأن عشرات الآلاف ينتظر وصولهم فجر اليوم الجمعة قادمين من مناطق ومحافظة حلب وريفها.



وبحسب مصادر قبلية فإن أكثر من 100 شخص قتلوا يوم الخميس خلال هجوم لفصائل موالية للشيخ حكمت الهجري وأن عشرات الآلاف هجروا من قراهم وتم إحراق منازلهم.



ووفق ، فقد ارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات في السويداء إلى نحو 600 شخص، بينهم 275 عنصرا من وزارتي الدفاع والداخلية و304 من أبناء السويداء.



وشهدت السويداء، خلال الأيام الماضية، مواجهات دامية بين عشائر وفصائل محلية أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص.(سكاي نيوز)