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عربي-دولي
إغلاق مكتب دعم ضحايا الدبلوماسيين يثير القلق في وزارة الخارجية الأميركية
Lebanon 24
17-07-2025
|
23:21
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أثار إغلاق مكتب دعم ضحايا الدبلوماسيين في
وزارة الخارجية الأميركية
قلقًا داخل السلك الدبلوماسي، بعد أن تلقّى موظفوه إشعارات بإنهاء الخدمة الأسبوع الماضي، ضمن خطة إعادة الهيكلة التي شملت أكثر من 1350 موظفًا.
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وكان الفريق يعمل على إعادة رفات مسؤول أميركي تُوفي في حادث سير في
المكسيك
، لحظة تسلّمه قرار الفصل المفاجئ يوم الجمعة 18
تموز
. وأعلنت القنصلية الأميركية في مونتيري وفاة
بريان
ماثيو فوغنان، أحد أعضاء بعثتها، في ولاية كواهويلا في 9 تموز.
وبحسب مصادر مطلعة، أبلغ أحد مسؤولي منظمة أوكسفام، كيرك ليتش، زملاءه بأنه لم يعد قادرًا على متابعة القضية بعد إقالته من منصبه.
الإغلاق جاء في إطار إصلاحات شاملة أطلقتها إدارة
الرئيس دونالد ترامب
لإعادة هيكلة الوزارة وتقليص حجم الحكومة الفيدرالية. وأكدت الوزارة أن قدراتها على التعامل مع حالات الوفاة لم تتأثر، وأن المهام أُدمجت في مكتب علاقات الموظفين.
لكن دبلوماسيين سابقين وأعضاء في
الكونغرس
عبّروا عن قلقهم من تسريح موظفين ذوي خبرة يصعب تعويضهم، خاصة في مناطق نائية. ووصفت السيناتور جين شاهين الخطوة بأنها "غير موفّقة"، مطالبة الوزارة بتوضيح كيفية التعامل مع ملف فوغنان.
من جانبها، انتقدت إديث بارتلي، التي فقدت والدها وشقيقها في تفجيرات 1998، إغلاق المكتب، معتبرةً أن رعاية الدبلوماسيين وأسرهم يجب أن تكون أولوية وطنية.
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