إغلاق مكتب دعم ضحايا الدبلوماسيين يثير القلق في وزارة الخارجية الأميركية

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وكان الفريق يعمل على إعادة رفات مسؤول أميركي تُوفي في حادث سير في ، لحظة تسلّمه قرار الفصل المفاجئ يوم الجمعة 18 . وأعلنت القنصلية الأميركية في مونتيري وفاة ماثيو فوغنان، أحد أعضاء بعثتها، في ولاية كواهويلا في 9 تموز.وبحسب مصادر مطلعة، أبلغ أحد مسؤولي منظمة أوكسفام، كيرك ليتش، زملاءه بأنه لم يعد قادرًا على متابعة القضية بعد إقالته من منصبه.الإغلاق جاء في إطار إصلاحات شاملة أطلقتها إدارة لإعادة هيكلة الوزارة وتقليص حجم الحكومة الفيدرالية. وأكدت الوزارة أن قدراتها على التعامل مع حالات الوفاة لم تتأثر، وأن المهام أُدمجت في مكتب علاقات الموظفين.لكن دبلوماسيين سابقين وأعضاء في عبّروا عن قلقهم من تسريح موظفين ذوي خبرة يصعب تعويضهم، خاصة في مناطق نائية. ووصفت السيناتور جين شاهين الخطوة بأنها "غير موفّقة"، مطالبة الوزارة بتوضيح كيفية التعامل مع ملف فوغنان.من جانبها، انتقدت إديث بارتلي، التي فقدت والدها وشقيقها في تفجيرات 1998، إغلاق المكتب، معتبرةً أن رعاية الدبلوماسيين وأسرهم يجب أن تكون أولوية وطنية.