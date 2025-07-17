"ابتزاز مرفوض".. الرئيس البرازيلي يردّ على تهديدات ترامب

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علق الرئيس البرازيلي لويس على التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي فيما يتعلق بفرض رسوم جمركية باهظة على بلاده بأنها "ابتزاز مرفوض".ووصف لولا في كلمته المتلفزة "بعض الساسة البرازيليين" الذين يدعمون تهديدات ضد أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية بـ"خونة الوطن".وأضاف محذرا من أن " ليس لها سوى مالكٌ واحد: الشعب البرازيلي".وفي رسالة إلى نظيره البرازيلي نشرها على منصته " " للتواصل الاجتماعي الخميس، حضّ ترامب على "التوقف عن مهاجمة" .