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عربي-دولي

"ابتزاز مرفوض".. الرئيس البرازيلي يردّ على تهديدات ترامب

Lebanon 24
17-07-2025 | 23:28
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علق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيما يتعلق بفرض رسوم جمركية باهظة على بلاده بأنها "ابتزاز مرفوض".
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ووصف لولا في كلمته المتلفزة "بعض الساسة البرازيليين" الذين يدعمون تهديدات ترامب ضد أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية بـ"خونة الوطن".

وأضاف محذرا من أن "البرازيل ليس لها سوى مالكٌ واحد: الشعب البرازيلي".

وفي رسالة إلى نظيره البرازيلي نشرها على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي الخميس، حضّ ترامب برازيليا على "التوقف عن مهاجمة" بولسونارو.
 
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