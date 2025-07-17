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عربي-دولي

فيضانات غير مسبوقة تضرب كوريا الجنوبية.. سيارات وأحياء تحت الماء

Lebanon 24
17-07-2025 | 23:46
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لقي أربعة أشخاص حتفهم وتم إجلاء أكثر من 1300 آخرين في كوريا الجنوبية جراء أمطار غزيرة غير موسمية، في وقت حذرت فيه السلطات من استمرار خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية.
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من بين الضحايا رجلان في الثمانينيات، أحدهما كان يحاول تصريف المياه من قبو منزله، فيما سُحق آخر داخل سيارته بعد انهيار جدار عليها. وأكدت السلطات أن أحد القتلى أبلغ زوجته عبر الهاتف أن "السيارة تُجرف" قبل لحظات من وفاته.

وفي مدينة سيوسان، الأكثر تضررًا على الساحل الغربي، تجاوز منسوب الأمطار 400 ملم خلال نصف يوم فقط، وهو معدل وصفته وكالة الأرصاد الجوية بأنه "حدث يقع مرة كل قرن". كما سجلت مدينة غوانغجو هطولًا بلغ 426 ملم يوم الخميس.

وقالت كيم ها مين، صاحبة مقهى في غوانغجو، إنها اضطرت لإغلاق عملها بعد أن غمرته المياه، مشيرة إلى أنها لم تشهد في حياتها فيضانات مماثلة، خاصة في منطقة لا تحتوي على مجرى مائي أو نهر.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو منتشرة على الإنترنت غرق شوارع بأكملها، وانجراف سيارات وأثاث من المنازل. وكتب أحد السكان: "كل شيء غمرته المياه باستثناء سقف منزلي".

وأعلنت الحكومة رفع حالة التأهب القصوى للكوارث المرتبطة بالطقس، بينما تم الإبلاغ عن عدة إصابات، من بينها حالات انخفاض حرارة الجسم وجروح مختلفة.

ودعت السلطات السكان إلى الابتعاد عن ضفاف الأنهار والمناطق المنخفضة، وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار، تليها موجة حر متوقعة الأسبوع المقبل. (BBC)
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