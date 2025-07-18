في خطوة غامضة.. بيونغ يانغ تغلق أبواب "جوهرة السياحة" بوجه الأجانب

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في خطوة مفاجئة، أعلنت حظر دخول السياح الأجانب مؤقتًا إلى منتجع وونسان-كالما السياحي، رغم الإشادة الأخيرة به كوجهة عالمية جديدة، حسب korea" joongang daily".وأفاد الموقع الرسمي يوم الأربعاء أن الزوار الأجانب "غير مقبولين مؤقتًا" في المنطقة الساحلية التي تقع على شبه كالما في مقاطعة كانغوون، بعد أسابيع فقط من افتتاحها الرسمي في 24 حزيران.المنتجع، الذي بُني على شاطئ رملي بطول عشرة كيلومترات، كان من المقرر افتتاحه عام 2019 بالتزامن مع عيد ميلاد مؤسس البلاد كيم إيل سونغ، لكن الدولية وجائحة كوفيد-19 عطّلت الجدول .ورغم إعلان بدء خدمات السياحة المحلية في الأول من ، لم تُقدم السلطات أي تفسير لحظر استقبال الأجانب، لا سيما بعد الترويج المكثف للموقع واستقبال سياح روس في رحلات نظمتها وكالات سفر.وكان الزعيم كيم جونغ أون قد استقبل لافروف في المنتجع يوم 12 تموز، واصفًا إياه بأنه "أول ضيف أجنبي" منذ الافتتاح، في رسالة دعائية واضحة، وفق ما نقلته .ورغم إشادة المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بالمنتجع ووصفه بأنه "وجهة رائعة لقضاء العطلات"، أشار بعض المحللين إلى وجود "شقوق خلف الواجهة"، مرجحين أن يكون القرار مرتبطًا بتدني الإقبال أو مخاوف من كشف الواقع المحلي أمام الزوار الأجانب.ونقل صحفي روسي زار الموقع أن المشاهد التي عرضتها الحكومية جرى تنظيمها باستخدام سكان محليين تم تجنيدهم خصيصًا لهذا الغرض.وتبلغ تكلفة الرحلة السياحية التي تشمل الإقامة في وونسان-كالما لمدة ثلاثة أيام نحو 1800 دولار، وهو مبلغ يتجاوز بكثير متوسط الأجور في العديد من الدول المستهدفة سياحيًا، منها .