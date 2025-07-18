الأمم المتحدة: سوريا على حافة منعطف خطير

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قال مساعد خالد الخياري في يوم الخميس إن تصاعد العنف الطائفي في والغارات الجوية التي وصلت إلى وسط دفعت البلاد التي مزقتها الحرب إلى منعطف متقلب، محذرا من أن تجدد العنف قد يحطم احتمالات السلام ويغذي عدم الاستقرار الإقليمي على نطاق أوسع.وأضاف أن "هناك تقارير مثيرة للقلق بشأن تعرض المدنيين والشخصيات والمعتقلين للإعدام خارج نطاق والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة ".وحث جميع الأطراف على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.وأضاف الخياري: " بالإضافة إلى انتهاك سيادة وسلامة أراضيها، فإن تصرفات تقوض الجهود الرامية إلى بناء سوريا جديدة تعيش في سلام مع نفسها ومع المنطقة، وتزيد من زعزعة استقرار سوريا في وقت حساس ".وحث كل من إسرائيل وسوريا على الالتزام باتفاقية فك الاشتباك بين القوات لعام 1974 و"الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يقوضها بشكل أكبر ويزعزع الاستقرار في ".وشدد السيد الخياري على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية ودعا دمشق إلى ضمان أن تكون أي تحقيقات في الانتهاكات المزعومة "شفافة ومتوافقة مع ".