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عربي-دولي

الأمم المتحدة: سوريا على حافة منعطف خطير

Lebanon 24
18-07-2025 | 00:17
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قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة خالد الخياري  في الأمم المتحدة يوم الخميس إن تصاعد العنف الطائفي في جنوب سوريا والغارات الجوية الإسرائيلية التي وصلت إلى وسط دمشق دفعت البلاد التي مزقتها الحرب إلى منعطف متقلب، محذرا من أن تجدد العنف قد يحطم احتمالات السلام ويغذي عدم الاستقرار الإقليمي على نطاق أوسع.
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وأضاف أن "هناك تقارير مثيرة للقلق بشأن تعرض المدنيين والشخصيات الدينية والمعتقلين للإعدام خارج نطاق القضاء والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة ".

وحث جميع الأطراف على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأضاف الخياري: " بالإضافة إلى انتهاك سيادة سوريا وسلامة أراضيها، فإن تصرفات إسرائيل تقوض الجهود الرامية إلى بناء سوريا جديدة تعيش في سلام مع نفسها ومع المنطقة، وتزيد من زعزعة استقرار سوريا في وقت حساس ".

وحث كل من إسرائيل وسوريا على الالتزام باتفاقية فك الاشتباك بين القوات لعام 1974 و"الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يقوضها بشكل أكبر ويزعزع الاستقرار في الجولان".

وشدد السيد الخياري على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية ودعا دمشق إلى ضمان أن تكون أي تحقيقات في الانتهاكات المزعومة "شفافة ومتوافقة مع المعايير الدولية".

 
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