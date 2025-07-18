Advertisement

عربي-دولي

يشمل صفقة لتبادل الأسرى.. مقترح جديد لإسرائيل وحماس بشأن غزة

Lebanon 24
18-07-2025 | 00:51
A-
A+
Doc-P-1393170-638884219430278627.jpg
Doc-P-1393170-638884219430278627.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في خطوة جديدة، كشف مصدران مطلعان أمس الخميس، بأن قطر ومصر والولايات المتحدة قدمت لإسرائيل وحركة حماس مقترحاً جديداً لهدنة في قطاع غزة المحاصر.
Advertisement

وأشار المصدران إلى أن المقترح قُدّم يوم الأربعاء الماضي وهو مقترح محدث لوقف إطلاق النار وصفقة لمبادلة الأسرى، وفقاً لموقع "أكسيوس".

ولفت التقرير إلى أن الوسطاء يعتقدون أن التنازلات الإسرائيلية الواردة في المقترح الجديد قد تسرع التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار قريباً، خصوصا وأن إسرائيل وحماس تمكنتا خلال الأيام العشرة الماضية من تجاوز بعض الخلافات خلال المفاوضات في الدوحة.

وكشف عن أن الصفقة قيد التفاوض، وتشمل وقفا لإطلاق النار في غزة لمدة 60 يوما، والإفراج عن 10 رهائن أحياء، وتسليم رفات 18 آخرين، بالإضافة إلى إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وزيادة ضخمة في المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأشار أيضا إلى أن إسرائيل وافقت على تقليص نطاق وجودها العسكري خلال الهدنة، وخفضت مطالبها بالبقاء في منطقة تمتد 5 كيلومترات شمال ممر فيلادلفيا على حدود غزة مع مصر إلى 1.5 كيلومتر فقط، وهو أقرب إلى مطلب حماس.

وذكر التقرير أن التحديثين الرئيسيين في المقترح الأخير يتعلقان بنطاق الانسحاب العسكري الإسرائيلي من غزة أثناء وقف إطلاق النار، ونسبة السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة إسرائيلي.

وأضاف أنه من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء القطري مع قادة من حماس في الدوحة غدا السبت في محاولة للحصول على موافقتهم على الاقتراح المحدث.(العربية)
مواضيع ذات صلة
موقع واللا الإسرائيلي: مركز اتخاذ القرار بشأن صفقة الأسرى لدى حماس انتقل من غزة إلى الخارج
lebanon 24
18/07/2025 11:32:55 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة الوزراء الإسرائيلية: التعديلات التي أجرتها حماس على مقترح صفقة التبادل "ليست مقبولة"
lebanon 24
18/07/2025 11:32:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر ليديعوت أحرونوت: هناك "تقدم كبير" في المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى ونهاية محتملة للحرب في قطاع غزة
lebanon 24
18/07/2025 11:32:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية: أوكرانيا تقول إن صفقة تبادل الأسرى مع روسيا ستتم الأسبوع المقبل
lebanon 24
18/07/2025 11:32:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:31 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:19 | 2025-07-18
03:31 | 2025-07-18
03:21 | 2025-07-18
02:44 | 2025-07-18
02:30 | 2025-07-18
02:18 | 2025-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24