يشمل صفقة لتبادل الأسرى.. مقترح جديد لإسرائيل وحماس بشأن غزة

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في خطوة جديدة، كشف مصدران مطلعان أمس الخميس، بأن قطر ومصر والولايات المتحدة قدمت لإسرائيل وحركة مقترحاً جديداً لهدنة في المحاصر.وأشار المصدران إلى أن المقترح قُدّم يوم الأربعاء الماضي وهو مقترح محدث لوقف إطلاق النار وصفقة لمبادلة الأسرى، وفقاً لموقع "أكسيوس".ولفت التقرير إلى أن الوسطاء يعتقدون أن التنازلات الواردة في المقترح الجديد قد تسرع التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار قريباً، خصوصا وأن وحماس تمكنتا خلال الأيام العشرة الماضية من تجاوز بعض الخلافات خلال المفاوضات في .وكشف عن أن الصفقة قيد التفاوض، وتشمل وقفا لإطلاق النار في غزة لمدة 60 يوما، والإفراج عن 10 رهائن أحياء، وتسليم رفات 18 آخرين، بالإضافة إلى إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وزيادة ضخمة في المساعدات الإنسانية إلى غزة.وأشار أيضا إلى أن إسرائيل وافقت على تقليص نطاق وجودها العسكري خلال الهدنة، وخفضت مطالبها بالبقاء في منطقة تمتد 5 كيلومترات شمال ممر فيلادلفيا على حدود غزة مع مصر إلى 1.5 كيلومتر فقط، وهو أقرب إلى مطلب حماس.وذكر التقرير أن التحديثين الرئيسيين في المقترح الأخير يتعلقان بنطاق الانسحاب العسكري من غزة أثناء وقف إطلاق النار، ونسبة السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة إسرائيلي.وأضاف أنه من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء مع قادة من حماس في الدوحة غدا السبت في محاولة للحصول على موافقتهم على الاقتراح المحدث.(العربية)