رسالة مثيرة من ترامب في ألبوم إبستين

Advertisement

في تقرير مفاجئ، كشفت أن الرئيس الأميركي كتب رسالة مثيرة ضمن ألبوم تذكاري أُعد عام 2003 للاحتفال بعيد ميلاد رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، في وقت يتصاعد فيه الجدل حول علاقة بالملف الشائك.وبحسب التقرير، جمعت غيسلين ماكسويل، مساعدة إبستين المُدانة لاحقًا بالاتجار بالقاصرين، هذا الألبوم الفاخر، الذي احتوى رسائل من شخصيات بارزة، منها ليزلي ويكسنر وآلان ديرشويتز، إضافة إلى رسالة ترامب المطبوعة والمرفقة برسم لامرأة عارية، كُتب اسم " " أسفل خصرها بطريقة موصوفة بـ"الإيحائية".وتتخذ الرسالة شكل حوار تخييلي بين إبستين وترامب، يتناول "الألغاز" و"الأسرار" و"الأصدقاء"، وتنتهي بعبارة " – ونتمنى أن يكون كل يوم سرًا رائعًا آخر".لم يتضح المغزى من الرسالة، لكنها تسلط الضوء مجددًا على العلاقة التي جمعت الرجلين منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى أوائل الألفية، حيث ظهرا معًا في مناسبات اجتماعية، كما وردت أسماؤهم في سجلات رحلات طائرة إبستين الخاصة.في مقال نُشر عام 2002 بمجلة ، قال ترامب عن إبستين: "رجل رائع… يُحب النساء الجميلات بقدر ما أحبه، وكثيرات منهن في سن أصغر".وتأتي هذه التطورات بينما يواجه ترامب ضغوطًا داخلية متزايدة في ملف إبستين، خاصة بعد رفض في عهده الإفراج عن ما بات يُعرف بـ"قائمة العملاء"، التي أشارت المدعية العامة بام بوندي في شباط الماضي إلى أنها "بحوزتها".ورغم أن الوزارة أعلنت رسميًا أن إبستين انتحر عام 2019 ولا توجد "قائمة عملاء"، فإن أوساط "حركة جعل أميركا عظيمة مجددًا" لم تقتنع، واستمرت في المطالبة بالكشف عن الوثائق.، هاجم ترامب صحيفة ومالكها مردوخ، متوعدًا بملاحقتهم قضائيًا لنشرهم ما وصفه بـ"رسالة مزيفة". وقال: "تلقت الصحيفة تحذيرًا مباشرًا مني… لكنهم تجاهلوه"، مضيفًا أن المؤسسة تحوّلت إلى "قماشة مقززة وقذرة". (الاناضول)