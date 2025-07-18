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عربي-دولي

رسالة مثيرة من ترامب في ألبوم إبستين

Lebanon 24
18-07-2025 | 01:14
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في تقرير مفاجئ، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كتب رسالة مثيرة ضمن ألبوم تذكاري أُعد عام 2003 للاحتفال بعيد ميلاد رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، في وقت يتصاعد فيه الجدل حول علاقة ترامب بالملف الشائك.
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وبحسب التقرير، جمعت غيسلين ماكسويل، مساعدة إبستين المُدانة لاحقًا بالاتجار بالقاصرين، هذا الألبوم الفاخر، الذي احتوى رسائل من شخصيات بارزة، منها ليزلي ويكسنر وآلان ديرشويتز، إضافة إلى رسالة ترامب المطبوعة والمرفقة برسم لامرأة عارية، كُتب اسم "دونالد" أسفل خصرها بطريقة موصوفة بـ"الإيحائية".

وتتخذ الرسالة شكل حوار تخييلي بين إبستين وترامب، يتناول "الألغاز" و"الأسرار" و"الأصدقاء"، وتنتهي بعبارة "عيد ميلاد سعيد – ونتمنى أن يكون كل يوم سرًا رائعًا آخر".

لم يتضح المغزى من الرسالة، لكنها تسلط الضوء مجددًا على العلاقة التي جمعت الرجلين منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى أوائل الألفية، حيث ظهرا معًا في مناسبات اجتماعية، كما وردت أسماؤهم في سجلات رحلات طائرة إبستين الخاصة.

في مقال نُشر عام 2002 بمجلة نيويورك، قال ترامب عن إبستين: "رجل رائع… يُحب النساء الجميلات بقدر ما أحبه، وكثيرات منهن في سن أصغر".

وتأتي هذه التطورات بينما يواجه ترامب ضغوطًا داخلية متزايدة في ملف إبستين، خاصة بعد رفض وزارة العدل في عهده الإفراج عن ما بات يُعرف بـ"قائمة العملاء"، التي أشارت المدعية العامة بام بوندي في شباط الماضي إلى أنها "بحوزتها".

ورغم أن الوزارة أعلنت رسميًا أن إبستين انتحر عام 2019 ولا توجد "قائمة عملاء"، فإن أوساط "حركة جعل أميركا عظيمة مجددًا" لم تقتنع، واستمرت في المطالبة بالكشف عن الوثائق.

من جهته، هاجم ترامب صحيفة وول ستريت جورنال ومالكها روبرت مردوخ، متوعدًا بملاحقتهم قضائيًا لنشرهم ما وصفه بـ"رسالة مزيفة". وقال: "تلقت الصحيفة تحذيرًا مباشرًا مني… لكنهم تجاهلوه"، مضيفًا أن المؤسسة تحوّلت إلى "قماشة مقززة وقذرة". (الاناضول)
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