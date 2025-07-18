رقم صادم وضخم.. هذا عدد الجنود الروس الذين قُتلوا خلال الحرب الأوكرانية

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أعلنت للقوات المسلحة في 18 أن خسرت 1,039,830 جنديا في منذ بداية غزوها الكامل في 24 شباط 2022.ويتضمن الرقم 1180 قتيلا من القوات الروسية خلال اليوم الماضي فقط.وبحسب التقرير، خسرت روسيا أيضًا 11032 دبابة، و23005 مركبة قتالية مدرعة، و55494 مركبة وخزان وقود، و30485 نظام مدفعية، و1441 نظام إطلاق صواريخ متعدد، و1197 نظام دفاع جوي، و421 طائرة، و340 مروحية، و46549 طائرة بدون طيار، و3491 صاروخ ، و28 سفينة وقارب، وغواصة واحدة.