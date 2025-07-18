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عربي-دولي
رقم صادم وضخم.. هذا عدد الجنود الروس الذين قُتلوا خلال الحرب الأوكرانية
Lebanon 24
18-07-2025
|
01:28
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أعلنت
هيئة الأركان العامة
للقوات المسلحة
الأوكرانية
في 18
تموز
أن
روسيا
خسرت 1,039,830 جنديا في
أوكرانيا
منذ بداية غزوها الكامل في 24 شباط 2022.
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ويتضمن الرقم 1180 قتيلا من القوات الروسية خلال اليوم الماضي فقط.
وبحسب التقرير، خسرت روسيا أيضًا 11032 دبابة، و23005 مركبة قتالية مدرعة، و55494 مركبة وخزان وقود، و30485 نظام مدفعية، و1441 نظام إطلاق صواريخ متعدد، و1197 نظام دفاع جوي، و421 طائرة، و340 مروحية، و46549 طائرة بدون طيار، و3491 صاروخ
كروز
، و28 سفينة وقارب، وغواصة واحدة.
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