بشأن العقوبات الأوروبية ضد روسيا.. سلوفاكيا تغير موقفها

أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو أن بلاده مستعدة للموافقة على حزمة العقوبات
الثامنة عشرة للاتحاد الأوروبي
ضد روسيا
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وتستهدف حزمة العقوبات المقترحة، التي قدمتها المفوضية الأوروبية
، القطاعين المالي والطاقة الروسيين رداً على رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الموافقة على وقف إطلاق نار غير مشروط في أوكرانيا
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وكانت العقوبات قد تم تعليقها بعد أن قال فيكو إنه غير مستعد للموافقة على الاقتراح، مشيراً إلى مخاوف بشأن واردات سلوفاكيا من الغاز
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ومع ذلك، قال فيكو في مقطع فيديو نشر على فيسبوك
إنه أصدر تعليمات لممثلي سلوفاكيا بالموافقة على الحزمة.
وذكر فيكو أن الاستمرار في عرقلة هذه الخطوة سيكون "غير مثمر" لمصالح سلوفاكيا كعضو في الاتحاد الأوروبي
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وقال فيكو إن سلوفاكيا تلقت ضمانات من المفوضية بشأن المساعدة في حالات النقص المحتمل في الغاز، وارتفاع الأسعار، ورسوم العبور، والنزاعات القانونية.
ووفقاً لمصادر في الاتحاد الأوروبي، قد يجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من اليوم
الجمعة للموافقة على الحزمة.
ويجب أن توافق جميع الدول الأعضاء
السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي على العقوبات الجديدة قبل أن يتم تنفيذها.