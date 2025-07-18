بشأن العقوبات الأوروبية ضد روسيا.. سلوفاكيا تغير موقفها

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أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو أن بلاده مستعدة للموافقة على حزمة الثامنة عشرة للاتحاد ضد .وتستهدف حزمة العقوبات المقترحة، التي قدمتها ، القطاعين المالي والطاقة الروسيين رداً على رفض الموافقة على وقف إطلاق نار غير مشروط في .وكانت العقوبات قد تم تعليقها بعد أن قال فيكو إنه غير مستعد للموافقة على الاقتراح، مشيراً إلى مخاوف بشأن واردات سلوفاكيا من .ومع ذلك، قال فيكو في مقطع فيديو نشر على إنه أصدر تعليمات لممثلي سلوفاكيا بالموافقة على الحزمة.وذكر فيكو أن الاستمرار في عرقلة هذه الخطوة سيكون "غير مثمر" لمصالح سلوفاكيا كعضو في .وقال فيكو إن سلوفاكيا تلقت ضمانات من المفوضية بشأن المساعدة في حالات النقص المحتمل في الغاز، وارتفاع الأسعار، ورسوم العبور، والنزاعات القانونية.ووفقاً لمصادر في الاتحاد الأوروبي، قد يجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر الجمعة للموافقة على الحزمة.ويجب أن توافق جميع السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي على العقوبات الجديدة قبل أن يتم تنفيذها.