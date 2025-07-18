تصعيد إسرائيلي عنيف في غزة.. عشرات الشهداء واستهداف مباشر للنازحين

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يشهد تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا جديدًا، مع تكثيف الجوية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من القطاع، مستهدفًا المدنيين والنازحين والبنى التحتية بشكل مباشر.فاستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية تجمعًا للمدنيين قرب مجمع الصحابة الطبي في مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات. وفي هجوم آخر، قُتل خمسة أشخاص، بينهم حسن العلمي ودينا سائد وسارة العلمي وسوزان ، إثر قصف استهدف نازحين غربي .كما سقط 8 قتلى، بينهم نساء وأطفال، في قصف عنيف على مناطق متعددة من خان يونس، فيما واصلت دبابات إطلاق النار بشكل مكثف، لا سيما شمال المدينة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف شارع 5 وأدى إلى مزيد من الضحايا.وفي المعسكر خلف غرب خان يونس، شن الاحتلال غارة جوية على منزل لعائلة سحلول، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. كما تم انتشال جثة من منطقة دوار موزة بعد قصف عنيف. (روسيا اليوم)