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عربي-دولي
تصعيد إسرائيلي عنيف في غزة.. عشرات الشهداء واستهداف مباشر للنازحين
Lebanon 24
18-07-2025
|
01:52
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يشهد
قطاع غزة
تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا جديدًا، مع تكثيف
الغارات
الجوية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من القطاع، مستهدفًا المدنيين والنازحين والبنى التحتية بشكل مباشر.
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فاستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية تجمعًا للمدنيين قرب مجمع الصحابة الطبي في مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات. وفي هجوم آخر، قُتل خمسة أشخاص، بينهم حسن العلمي ودينا سائد
الخطيب
وسارة العلمي وسوزان
أبو شهلا
، إثر قصف استهدف
خيام
نازحين غربي
خان يونس
.
كما سقط 8 قتلى، بينهم نساء وأطفال، في قصف عنيف على مناطق متعددة من خان يونس، فيما واصلت دبابات
الاحتلال
إطلاق النار بشكل مكثف، لا سيما شمال المدينة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف شارع 5 وأدى إلى مزيد من الضحايا.
وفي المعسكر
الغربي
خلف
مسجد
الشافعي
غرب خان يونس، شن الاحتلال غارة جوية على منزل لعائلة سحلول، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. كما تم انتشال جثة من منطقة دوار موزة بعد قصف عنيف. (روسيا اليوم)
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