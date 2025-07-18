73 طائرة أوكرانية بدون طيار حاولت ضرب العمق الروسي

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أعلنت ، اليوم الجمعة، عن أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 73 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية ومياه والبحر الأسود، خلال الليلة الماضية.وقالت الروسية في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً بتوقيت يوم 17 الجاري وحتى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 18 يوليو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 73 طائرة مسيّرة أوكرانية".وأوضحت الوزارة أنه تم تدمير "31 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و17 طائرة مسيّّرة فوق أراضي مقاطعة أوريول، و10 طائرات مسيّرة فوق أراضي ، بما في ذلك 3 طائرات حاولت مهاجمة موسكو". (سكاي نيوز)