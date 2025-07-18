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عربي-دولي

73 طائرة أوكرانية بدون طيار حاولت ضرب العمق الروسي

Lebanon 24
18-07-2025 | 01:58
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 73 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية ومياه بحر آزوف والبحر الأسود، خلال الليلة الماضية.
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 17 تموز الجاري وحتى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 18 يوليو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 73 طائرة مسيّرة أوكرانية".

وأوضحت الوزارة أنه تم تدمير "31 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و17 طائرة مسيّّرة فوق أراضي مقاطعة أوريول، و10 طائرات مسيّرة فوق أراضي مقاطعة موسكو، بما في ذلك 3 طائرات حاولت مهاجمة موسكو". (سكاي نيوز)
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