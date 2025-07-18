العشائر السورية دخلت السويداء

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دخلت قوات العشائر مدينة ، وفق ما أوردت "العربية".وأكدت "العربية" أن مسيّرات إسرائيلية استهدفت محيط المحافظة فجر اليوم الجمعة.كما انتشرت فيديوهات على تظهر توجه مقاتلين من العشائر للمشاركة في معارك السويداء.جاء هذا بعدما أعلنت القبائل العربية في أمس الخميس النفير العام، وقالت إن ذلك "لنجدة عشائر البدو في المحافظة الجنوبية".وقالت العشائر في بيان تلقت وكالة الانباء (د.ب.أ) نسخة منه "نحن أبناء العشائر السورية، نتابع بقلق بالغ ما يرتكب من جرائم قتل وإبادة بحق عشائر البدو في محافظة السويداء، وما خلفته من تهجير وتشريد للأهالي الأبرياء".وأضافت أنه انطلاقاً من الواجب الأخلاقي والقبلي تطالب الحكومة السورية بعدم التدخل أو عرقلة تحرك المقاتلين الذين قدموا من خارج المنطقة فزعة ونصرة لإخوتهم من عشائر البدو.كما شددت القبائل على أنها تمارس حقها المشروع في الدفاع عن المظلومين ورد العدوان عن النساء والأطفال والشيوخ، وفق البيان.(العربية)