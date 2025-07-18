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عربي-دولي

العشائر السورية دخلت السويداء

Lebanon 24
18-07-2025 | 02:30
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دخلت قوات العشائر السورية مدينة السويداء، وفق ما أوردت "العربية".
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وأكدت "العربية" أن مسيّرات إسرائيلية استهدفت محيط المحافظة فجر اليوم الجمعة.

كما انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر توجه مقاتلين من العشائر للمشاركة في معارك السويداء.

جاء هذا بعدما أعلنت القبائل العربية في سوريا أمس الخميس النفير العام، وقالت إن ذلك "لنجدة عشائر البدو في المحافظة الجنوبية".

وقالت العشائر في بيان تلقت وكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه "نحن أبناء العشائر السورية، نتابع بقلق بالغ ما يرتكب من جرائم قتل وإبادة بحق عشائر البدو في محافظة السويداء، وما خلفته من تهجير وتشريد للأهالي الأبرياء".

وأضافت أنه انطلاقاً من الواجب الأخلاقي والقبلي تطالب الحكومة السورية بعدم التدخل أو عرقلة تحرك المقاتلين الذين قدموا من خارج المنطقة فزعة ونصرة لإخوتهم من عشائر البدو.

كما شددت القبائل على أنها تمارس حقها المشروع في الدفاع عن المظلومين ورد العدوان عن النساء والأطفال والشيوخ، وفق البيان.(العربية)
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