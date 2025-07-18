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عربي-دولي
بعد الأحداث الأخيرة.. قوات الأمن السورية تستعد لإعادة الانتشار في السويداء
Lebanon 24
18-07-2025
|
03:21
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بعد التطورات الأخيرة، أعلن المتحدث باسم
وزارة الداخلية
السورية
اليوم الجمعة ان
قوات الأمن
تستعد لإعادة الانتشار في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية لفض الاشتباكات بين
الدروز
والعشائر البدوية.
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وكانت القبائل العربية في
سوريا
أعلنت أمس الخميس النفير العام لنجدت عشائر البدو في محافظة السويداء جنوب سوريا.
ووصفت القبائل العربية في سوريا تحركها بأنه رد على الانتهاكات بحق عشائر البدو، بما شمل أعمال القتل والتهجير.
وبدأ مقاتلو العشائر بالهجوم على مدينة السويداء وسيطروا على عدد من القرى والبلدات، واقتربوا من المدينة من الجهة الشمالية طريق
دمشق
.
وقال مصدر في قوات العشائر لوكالة الأنباء
الألمانية
أن عدد مقاتلي العشائر المشاركة في الهجوم يتجاوز 50 ألف مقاتل وأن عشرات الآلاف ينتظر وصولهم فجر اليوم الجمعة قادمين من مناطق
شرق سوريا
ومحافظة حلب وريفها.
وأكد المصدر أن 41 قبيلة وعشيرة تشارك في المعارك وهذا العشائر تشكل أكثر من 70 % من سكان سوريا وأن قبائل عربية في
العراق
والأردن ولبنان تستعد للتوجه إلى السويداء.
وبحسب مصادر قبلية فإن أكثر من 100 شخص قتلوا يوم الخميس خلال هجوم لفصائل موالية للشيخ حكمت الهجري وأن عشرات الآلاف هجروا من قراهم وتم إحراق منازلهم.(سكاي نيوز)
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