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عربي-دولي

الصين تتعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد أنشطة التسلل في قطاع المعادن الحيوي

Lebanon 24
18-07-2025 | 04:19
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تعهدت وزارة أمن الدولة الصينية باتخاذ إجراءات صارمة ضد أنشطة التسلل والتجسس التي تستهدف قطاع المعادن الحيوي، وذلك بعدما أكدت أن أجهزة مخابرات أجنبية حاولت "سرقة" معادن نادرة.
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وذكرت الوزارة في بيان على حسابها على تطبيق وي تشات أن أجهزة مخابرات أجنبية وعملاء لها تعاونوا مع "مخالفين للقانون من الداخل" لسرقة مواد ذات صلة بالمعادن النادرة من الصين بما يشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي الصيني، دون أن تسمي أي دولة بعينها.

وأوضحت الوزارة أنها رصدت محاولات من قبل دولة لم تسمها لتجاوز قيود التصدير عن طريق تزوير بيانات الشحن وإعادة شحن البضائع بحيث يتم توجيه المنتجات لدول ثالثة قبل الذهاب إلى وجهتها النهائية.

وكانت وكالة رويترز ذكرت بشكل حصري هذا الشهر أنه يبدو أنه جرى شحن كميات كبيرة بشكل غير عادي من الأنتيمون، وهو معدن يستخدم في البطاريات والرقائق وغيرها، إلى الولايات المتحدة عبر تايلاند والمكسيك بعد أن حظرت الصين الصادرات للولايات المتحدة.

وأضافت الصين عدداً من المعادن النادرة والمغناطيسات ذات الصلة إلى قائمة قيود التصدير في أوائل نيسان رداً على الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأدى القرار إلى اضطراب في سلاسل التوريد العالمية الرئيسية للسيارات الكهربائية والروبوتات والدفاع، مما أجبر بعض شركات تصنيع السيارات خارج الصين إلى تعليق الإنتاج جزئياً بسبب النقص.تحليق مسير على علو منخفض، فوق يحمر الشقيف، ارنون، قلعة الشقيف، الزوطرين ،وعربصاليم ،والجبل الرفيع والجوار ، وفوق اجواء مدينة النبطية والجوار.
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