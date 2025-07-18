أمرَ وزير والتراث مئير بروش، بمصادرة منازل ومتاجر لفلسطينيين تقع داخل البلدة القديمة بالقدس المُحتلة، لاسيما على طريق باب السلسلة المؤدية إلى .

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وجاء هذا الأمر من بروش قبيل استقالته من مهامه إثر أزمة " " المتشددين دينياً ، زاعماً أن تلك العقارات تقع في حدود " ".

وللإشارة، فإنَّ جزءاً كبيراً من الحي اليهودي يقومُ على أملاك عربية، وبدأت عملية إعادة تسجيل الأراضي ونقل الملكيات من العرب إلى عام 2007.

وبروش نفسه ألقى خطاباً في أيار الماضي، تحدث فيه عن تحديات تواجهها لاسيما لناحية قوله إن القدس لن تبقى ذات أغلبية .

وحذر بروش إزاء ذلك من أن هذا الأمر يستدعي للقلق والبقاء على يقظة تامة. (الجزيرة نت)