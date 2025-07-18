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عربي-دولي

قبيل استقالته.. وزير إسرائيلي يطالب بـ"مصادرة" عقارات فلسطينية

Lebanon 24
18-07-2025 | 04:35
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أمرَ وزير القدس والتراث الإسرائيلي مئير بروش، بمصادرة منازل ومتاجر لفلسطينيين تقع داخل البلدة القديمة بالقدس المُحتلة، لاسيما على طريق باب السلسلة المؤدية إلى المسجد الأقصى.
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وجاء هذا الأمر من بروش قبيل استقالته من مهامه إثر أزمة "الحريديم" المتشددين دينياً في إسرائيل، زاعماً أن تلك العقارات تقع في حدود "الحي اليهودي".
 
وللإشارة، فإنَّ جزءاً كبيراً من الحي اليهودي يقومُ على أملاك عربية، وبدأت عملية إعادة تسجيل الأراضي ونقل الملكيات من العرب إلى اليهود عام 2007. 
 
وبروش نفسه ألقى خطاباً في أيار الماضي، تحدث فيه عن تحديات تواجهها إسرائيل لاسيما لناحية قوله إن القدس لن تبقى ذات أغلبية يهودية.
 
وحذر بروش إزاء ذلك من أن هذا الأمر يستدعي للقلق والبقاء على يقظة تامة. (الجزيرة نت)
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