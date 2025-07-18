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عربي-دولي

على خلفية الحرب في أوكرانيا.. عقوبات أوروبية جديدة على روسيا

Lebanon 24
18-07-2025 | 04:53
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على خلفية الحرب في أوكرانيا، قام الاتحاد الأوروبي بفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تشمل خفض سعر النفط الروسي الموجه للتصدير، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.
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وقال دبلوماسي في بروكسل في ختام اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي صباح اليوم الجمعة: "توصلنا إلى اتفاق حول حزمة عقوبات ثامنة عشرة قوية وفاعلة ضد روسيا". (أ.ف.ب)
 
 
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