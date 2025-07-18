على خلفية الحرب في أوكرانيا.. عقوبات أوروبية جديدة على روسيا

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على خلفية الحرب في ، قام بفرض حزمة جديدة من على تشمل خفض سعر الموجه للتصدير، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.وقال في في ختام اجتماع لسفراء الاتحاد الجمعة: "توصلنا إلى اتفاق حول حزمة عقوبات ثامنة عشرة قوية وفاعلة ضد روسيا". (أ.ف.ب)