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عربي-دولي

كارثة على متن سفينة فاخرة... إصابة أكثر من 140 شخصاً بأعراض صحيّة

Lebanon 24
18-07-2025 | 05:07
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أُصيب أكثر من 140 شخصاً على متن السفينة الفاخرة "نافيجيتور أوف ذا سيز"، بأعراض مثل القيء وتشنجات المعدة والإسهال خلال الرحلة الأسبوعية من لوس أنجلوس إلى المكسيك.
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وكشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن شركة الرحلات البحرية الشهيرة طبقت إجراءات تنظيف معززة، بما في ذلك عزل المصابين وزيادة بروتوكولات الصرف الصحي على متن السفينة. (روسيا اليوم)
 
 
 
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