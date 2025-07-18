كارثة على متن سفينة فاخرة... إصابة أكثر من 140 شخصاً بأعراض صحيّة

أُصيب أكثر من 140 شخصاً على متن السفينة الفاخرة "نافيجيتور أوف ذا سيز"، بأعراض مثل القيء وتشنجات المعدة والإسهال خلال الرحلة الأسبوعية من إلى .

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وكشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن شركة الرحلات البحرية الشهيرة طبقت إجراءات تنظيف معززة، بما في ذلك عزل المصابين وزيادة بروتوكولات الصرف الصحي على متن السفينة. (روسيا اليوم)